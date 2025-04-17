* غداً تبدأ التجارب الحرة في حلبة كورنيش جدة للسباقات.. الحلم الذي أصبح واقعاً لعشاق رياضة أزعم أنني من أوائل عشاقها منذ مايقرب ٢٤ عاماً.* منذ عام ٢٠٠١ وأنا شغوف برياضة تلك السيارات الأقرب للأرض، السيارات التي تصنع خصيصاً لسباقات السيارات وتبقى هي المختلفة عن سباقات البورشيه وأخواتها، والرالي وسياراته الاعتيادية.. حتى استقر حب الفورمولا في قلبي.* كنت ألحق أي خبر أو أخبار في القنوات الرياضية، حتى بدأ اليوتيوب تنوعاته، وإن كان بخيلاً في بداياته.. ولكن من يعشق شيئاً سيبحث عنه في عشش الطير.* كتبت هنا في عكاظ مقالين في يوليو ٢٠١٩ عن المتسابقين النمساوي نيكيلاودا والبريطاني جيمس هانت.. وكنت أقرب للمتابع الرياضي الفرق بينهما وشبهت نيكيلاودا بميسي كموهبة فطرية وجيمس هانت كشخصية عنفوانية.* حقيقة كتبت المقالين المتتالين وأنا أعلم يقيناً أن القارئ سيقول: ماذا يقول هذا.. ذاك لأنني أكتب عن رياضة لن يروها في السعودية.. كان ذلك تفكيري القاصر.. لأنه لم يدر بخلدي أن سمو سيدي ولي العهد سيجعل الفورمولا بين يدي.. وهنا في جدة.* لم أستوعب أنه في ٢٠٢١ سيتم إنشاء حلبة واسمها كورنيش جدة، لم استوعب أنني سأرى تلك السيارات الملتصقة بالأرض وصوتها المرعب أمام مرأى عيني ومسمع أذني وصدري مليء بالفرح.. ذاك ملهمنا سيدي ولي العهد كما سبق وأن قلت.. يحلم عنا ويحقق لنا.* الكثير من الزملاء لم يكن لديهم معلومات عن هذه الرياضة والقريب مني كنت أعطيه معلومات رئيسية.. حتى بلغ بعضهم أن يتجاوزني في متابعة الفورمولا بل ويصبح مرجعاً لي كالزميل عبدالعزيز القرني الذي أصبح علامة في اللعبة، وكذلك محمد آل هاشم، وأحمد اللوقان وغيرهم..* الفورمولا رياضة فيزياء ورياضيات وصناعات.. فمثلما أن هناك فائزين من السائقين، فهناك فائزون من الشركات الصانعة.. وبالطبع هي شركات سيارات معروفة وأخرى شركات كبرى مثل ريدبول بسيارة RB20 التي دخلت المجال بقوة مقتحمة شركة مرسيدس AMG بيرفورمنس F1 W15 E وفيراري SF-24 وماكلارين MCL38 وسيارة ألبين A524 وسيارة وليامز FW46 وسيارتنا أستون مارتن AMR24 وBMW وبورشيه التي ستعود من جديد في ٢٠٢٦.* في جلساتنا خلال أيام السباق الثلاثة كل حديثنا يتمحور حول السباق بقيادة المايسترو هادي الكثيري المتسابق السابق والمحلل الحالي لرياضات السيارات.. حقيقة أنتظر هذه الجلسات من السنة للسنة.* أعلم يقيناً أن من سيقرأ مقالي سيحوم حوله شغف متابعة السباقات.. كونها على أرضنا وبين جمهورنا.* أما الجهود المبذولة من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووكيله سابقاً د. رجا الله السلمي والوكيل الحالي أ. عادل الزهراني وطاقم عملهم وعلى رأسهم بدر المانع.. يقومون بجهود تخجلنا من كرمهم وحرصهم ومتابعتهم.. فلهم منا نحن الإعلاميين جزيل الشكر والامتنان.* كما ننتظر من وزارة الإعلام واتحاد الإعلام الرياضي معرفة الإعلاميين الذين يهتمون برياضات عالمية مثلا فورمولا والقولف والرالي وغيرها.. فهي نقلة ثقافية.فاصلة منقوطة؛* سيدي ولي العهد.. أنت الحلم في واقع الحقيقة.. وأنت الإلهام الذي جعل من طموحاتنا سرمدية.. لا نستطيع أن نرد لك هذه الطموحات، إلا أن نكون فداءً له وأن نعمل معه في كل المحالات لنكون الرقم واحد وليس بعده رقم.