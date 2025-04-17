• وأنت تتأهب لمناقشة أي موضوع عليك أن تنسى أن هناك فعلاً وردة فعل، فبيننا اليوم من يحاولون تكييف أي رأي حسب ميوله بل وربما إذا لم يرق له كلامك يمطرك بحضارته.• وهذا أمر لايزعجني طالما مقتنع أنني أقدم ما آراه حقاً وإن تجاوزت الحد الفاصل بين الحقيقة ونقيضها أملك عقلا يفرق بين النقيضين.• حتى الأهلي الذي أحبه أتعاطى معه في كثير من الأحيان بعقلي قبل قلبي.• لم تأخذني العواصف يمينا أو شمالا لإدراكي التام أن الأهلي في هذه المرحلة يحتاج إلى الهدوء ولن أجاري حملات مع وحملات ضد، لأن الأهلي عندي أكبر بكثير من خطابات مأزومة هو في غنى عنها، ولهذا أكرر رفضي لهذا التقسيم وانحاز بالمطلق للأهلي الكيان الذي أعرف في هذه الفترة ماذا يحتاج؟• وعليه لا يمكن تحت ظرف أن أتنازل عن موقفي الداعم للأهلي وانضم إلى حملة عنوانها يشبه تفاصيلها.• الأهلي ليس إدارة ولا إعلاما ولا فريقا ولا مديرا تنفيذيا، بل كيان كبير مكونه أكبر من كل هذا، وعلينا أن نتحرر من عقدة الشخص إلى رحاب الكل إن أردنا الخير للأهلي.• صراخ المساحات وجعجعة القروبات وهشتاقات إكس ينبغي أن توظف لخدمة الأهلي القادم على حدث تاريخي.• الأهلي كما هو كل الأندية ملك للدولة وتحت نظر الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، وهناك طرق وأساليب لمعالجة أي خطأ وأنظمة تحكم الأندية أظن البعض يحتاج أن يفهمها ويتفهمها قبل أن يهدد ويتوعد، فنحن في ساحة رياضة ولسنا في ساحة حرب.• انضموا لناديكم وأدعموه وأتركوا من يكرس إلى الفرقة بين الأهلي وجمهوره، ففريق القدم تحديداً في حالة تأهب لآسيا ينبغي أن نعينه على تجاوزها بدلاً من كلام يهدم ولا يبني.