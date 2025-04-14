تشكل تجارب المسافرين المقياس الأكثر واقعية للجودة وكفاءة الأداء في قطاع السفر، ورغم أنه مقياس ينحصر على المستوى الفردي في التجربة الشخصية، إلا أن مجموع التجارب الشخصية يصب في النهاية لدى مؤسسات القياس المختصة لينتج مقياساً عاماً يعطي مؤشرات ذات مصداقية لمستوى الأداء!في نتائج استبيان سكاي تركس، حقق مطار الملك خالد تقدماً للمرتبة الـ24 بين 580 مطاراً حول العالم لعام 2025، متقدما 11 مركزاً عن السنة الماضية، وذلك في معرض Passenger Terminal Expo المقام قبل أيام في العاصمة الإسبانية مدريد، بالإضافة لذلك حصل مطار العاصمة على جائزة أفضل موظفي المطارات في الشرق الأوسط لهذا العام، والمركز الثالث في أفضل صالة جديدة على مستوى العالم، والمركز الرابع بين أفضل مطارات العالم (فئة 30-40 مليون مسافر)!الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن أبوعباة أرجع هذا النجاح إلى تضافر جهود التطور والتحسن التي بُذلت مع الشركاء في المطار للوصول إلى تجارب سفر واقعية للمسافرين، وهذا تأكيد على أن تجربة المسافر هي العامل الأساس في تحقيق النجاح وتحفيز الأداء، والأكيد أن نجاح أي قطاع يخدم شريحة واسعة من الجمهور يقوم على كفاءة الأداء بالإضافة لوجود بيئة عمل محفزة للشركاء الذين يشكلون منظومة عمل خدمات المطار!ما يبث الطمأنينة هو أن المطار يواصل التحسن، مما يعني الاستفادة من التجارب ورجع الصدى، كما أن اعتبار المسافرين مرآة جودة وكفاءة العمل يوفر للمسؤولين فرصة النظر للصورة الحقيقية بواقعية ومصداقية!باختصار.. يسير قطاع الطيران نحو مستهدفاته في رؤية 2030 بإدراك للصعوبات والتحديات وتقييم ذاتي للتطور والتحسن، وهذا هو مصدر الثقة والأمل بالمستقبل!