أعتقد بل أكاد أجزم أن الأهلي يملك فريقاً قادراً على هزيمة النصر ولا أرى سبباً فنياً خارقاً يجعل أعضاء برامج المساء والسهرة يرشحون النصر بتلك النسبة التي تخطت المعقول والمقبول!أخاف على الأهلي من ضربة جزاء تحتسب للدون أو وقت بدل ضائع يشبه ما حدث في الدور الأول!فالأهلي يعاني من مبطي من ظلم التحكيم وإجحافه أمام النصر وغير النصر.ولا أظن أن هذا التحذير أو التنويه يغضب البسطاء ونصيرهم، لأن جمال أي مباراة في عدالة حكامها وهذا ما يجب أن يسود الخميس.هدأت الأمور في الأهلي لكن ثمة مأزومين لا يريدون هذا الهدوء إما لسبب أو لآخر!صديقي المفوه خالد الغامدي ينتظر هذه المباراة على أحر من الجمر لا للاستمتاع بها بل للاستفادة منها صوتاً وصورة وهذا كما يرى من أبسط حقوقه طالما اشترى الكرسي!مدرج الأهلي عليه الخميس أن يستثمر هذه المباراة لتقديم الأجمل والأمثل والأكمل لتأكيد المؤكد على أنه كبير المدرجات السعودية.(2)يقول ابن المقفع: «إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمِس الرَّوْح في مُدافعتها بالرَّوغان منها، فإنه لا راحةَ لك إلَّا في إصدارها.. وإنَّ الصبر عليها هو الذي يخفِّفها عنك، والضَّجَرَ هو الذي يراكمها عليك».ومضةتعودت الرحيل وما علي خلاف‏أنا في كل نفس الله موزعني‏تخاف الفقد يوجعني؟ أنا ما خاف‏أنا أخاف الحنين اللي يرجعني