يتسع الفارق إلى أي رقم ولا يمكن التسليم بتتويج الاتحاد أو أي منافس طالما الهلال في صلب المنافسة، ولا أقول ذلك تقليلاً من المنافسين بقدر ما هي ثقة في الهلال وأدوات الهلال.لا أعلم من قال لا تأمن الهلال إلا بعد انتهاء الحدث بليلة، لكنها ستكون أوضح لو قال لا تأمن الهلال حتى لو استقل لاعبوه الباص، ومن يذكر التاريخ يعرف أن لهذا القول أصلاً.ضمك لا يعنيه من المستفيد ومن المتضرر بقدر ما يعنيه أن يرتقي في سلم الترتيب، وما يقال عن ضمك يقال عن غيره، فلا توغلوا في توزيع ثرواتهم المحدودة على الهلال والاتحاد.ولأن عجلة الدوري لا يمكن أن تتوقف عند نتيجة مباراة فلا بأس أن نقول «الثقل ورى».(2)أمام المرآة‏ تجلسُ الكلماتُ مساءً‏ لتُمشّط شعرها‏ والذكريات تفكُّ ضفائرها‏ بيدٍ كأنها يدك‏ ذلك أنني أخفيتُ عن اللّيل خبرَ غيابك‏ كي لا تسألني الأشياء عنك‏ فتنتحبْيا ترى لمن تكتب أحلام مستغانمي؟لكم أم لنا أم لي؟ومضة:‏جعل ربي ما يجرّدني من شعور القناعه‏يا كثر ما فاتني فرصة عمر واقول خیره