- "أنا الأسطورة بالأرقام"، هكذا رد كريستيانو عندما سؤل من النجم الأفضل تاريخياً في كرة القدم، قالها بكل تواضع، من حقه أن يفخر بنفسه ويقول أنا الأفضل في عالم كرة القدم والأرقام لا تكذب، قال أنا اللاعب الذي سجل أكثر في المرمي، وأنا الذي سجلت الأهداف أكثر بالرأس، وأنا الذي سجلت أهدافاً بالقدم اليسري أكثر وكذلك بالقدم اليمنى.- قال، مع احترامي لبيليه و مارادونا، وميسي أنا الأكثر اكتمالاً، لا أرى أحداً أفضل مني، وأقول ذلك من كل قلبي.- كيف يلعب بهذا المستوى والنجومية وهو في سن الأربعين، إنه بالتأكيد خارج عن المعدلات الطبيعية للقدرات البدنية لمعدل اللاعبين ، بالتأكيد هناك لاعبون نجوم وصلوا سن الأربعين لكن ليس بمستوى كريستيانو الذي يلعب وهو كأنه في سن العشرين، وبالتأكيد هناك جينات لها تأثير على استمرارية مثل هولاء اللاعبين بمثل هذه القدرات البدنية، لكن مع هذه الجينات هناك نظام صحي وتدريبي وغذائي، والطموح والشغف أوصله لهذا المستوى والنجومية، بالتأكيد إنه ظاهر وصعب أن يتكرر مثل هذا الأسطورة ، وسيخلد اسمه في تاريخ كرة القدم .- والدة كريستيانو التي دائماً ما تدعمه في المدرجات كانت تصفق له بكل حرارة بعد تسجيله هدفه الأول بعد سن الأربعين، وكأن ابنها ما زال في بداية مشواره مع الكرة.- مهم جداً فتح مدرسة باسم كريستيانو وتدريب الناشئين على الإصرار والانضباط والروح، وكيف تلعب كرة القدم حتى سن الأربعين، وأن العمر مجرد رقم في كرة القدم بعض الأحيان، ويستطيع اللاعب أن يصل لأرقام متقدمه في السن لكن وفق الضوابط التي مارسها في حياته كريستيانو .- فعلاً يستحق رونالدو هذه النجومية وهذا الحب من عشاقه، حصل على كل شيء في سن مبكر من المال والنجومية والأضواء، لكن لم تكن هدفه بل كان هدفه أبعد من ذلك بكثير، هدفه أن يصبح أسطورة كرة القدم بالأرقام والأهداف التي لا يسجلها إلا كريستيانو، نجم لا تمل من مشاهدته وهو يسجل ويبدع ويقدم كل ما لديه، ويقدم دروساً مجانية للاعبي كرة القدم (اجتهدوا كما اجتهدت أنا).