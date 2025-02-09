يستمر كريستيانو رونالدو في تحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم، هذه المرة بشعار نادي النصر السعودي. أصبح «الدون» مصدر فخر لجميع محبي الرياضة في المملكة، بل وجذب الأنظار إلى الرياضة السعودية بشكل عام. ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها، هناك قلة من الأشخاص الذين يحاولون التقليل من هذه الإنجازات التاريخية. إن الأرقام التي حققها كريستيانو مع النصر، مثل تسجيله 105 أهداف، تبرز بوضوح إمكانياته الاستثنائية. التاريخ لا يرحم، والجميع يعرف قيمة ما تحقق تحت شعار النادي الأصفر. ولكن ما يدعو للأسف هو محاولات البعض التقليل من شأن هذه الإنجازات. لو كانت هذه الأرقام قد تحققت تحت شعار أي فريق آخر، لكان الاحتفال بها لا يتوقف، لكن هناك من لا يرون إلا من منظور ضيق يتجاهل حقيقة أن الرياضة هي للجميع.سؤال يتردد كثيراً: متى سينتهي هذا التعصب؟ وما دام الموج يزداد، يزداد الزبد معه. للأسف، بعض البرامج الإعلامية والإعلاميين ما زالوا يسعون لزرع التعصب بين الجماهير، ويقومون بتوجيه الأنظار نحو تفرقة لا مبرر لها. من حضر اليوم، سيغادر غداً. هذه حقيقة يجب أن نعيها جميعاً. الرياضة تتجاوز الأشخاص والفرق، وما يجب أن نركز عليه هو المصلحة العامة. علينا أن نستفيد من المشاريع الرياضية الكبيرة، مثل مشروع كريستيانو رونالدو في النصر، وأن نضع الرياضة في مسارها الصحيح. فكما نرى، هناك أطفال بعمر 6 و7 سنوات، وعندما نسألهم عن من يشجعون، يجيبون فوراً: «كريستيانو رونالدو». هذا هو الشغف الحقيقي، وهذا هو مستقبل الرياضة.أوجه رسالة إلى البرامج الإعلامية: توقفوا عن نشر التعصب. كونوا أدوات نجاح، لا أدوات هدم. دعونا نرى الرياضة بعيون مفتوحة، ونشجع الفرق واللاعبين دون تمييز. الرياضة للجميع، سواءً كان اللاعبون في النصر أو في أي فريق آخر. إن المشروع الرياضي في المملكة بحاجة إلى تكثيف الدعم واستغلال النجاحات التي تحققها الرياضة السعودية، مثل تلك التي يمثلها كريستيانو رونالدو. التاريخ لا يعاد، لكن يمكننا أن نكتب فصوله بتعاوننا وتوحيد جهودنا لدعم الرياضة.