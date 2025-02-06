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أحمد الشمراني
• في الهلال إعلام لا يستطيع إنصاف ناديه، إما بسبب قصور معرفي أو مهني، وهذه مشكلة!

للأسف أقولها بكل مرارة: لا يملك الهلال إعلاماً قادراً على إنصاف الهلال، ولهذا تجدهم يطاردون النصر والأهلي بكلام فيه من أحرف العلة ما يجعل المتلقي النهم يسأل ويتساءل: ما هذا؟


• رحم الله الزميل محمد الكثيري، مات ومات معه إنصاف الهلال!

كان يكتب شعراً ونثراً ويعزف للزعيم سيمفونية بيتهوفن بكلمات لا يشبهها إلا الهلال في مساءات فرحه!

• البطل الهلال، وكلامهم عن النصر والأهلي، وتبنّي تصريحات المهرجين وعناوينهم: سالم الأسطورة الحقيقي وليس ماجد عبدالله!

• عندكم كل هذه البطولات وتتركون الاستمتاع بها، وتذهبون إلى مطاردة النصر والأهلي والدفاع عن شطط المنفلتين؟ إنه الجهل الإعلامي ولا غير الجهل!

• أدركت الآن لماذا تم عزل الهلال عن إعلامه، وعرفت لماذا لا يثق جمهور الهلال في إعلامه!

• في المقابل، وفي ظل هذا الغياب الكلّي لإعلام الهلال عن مكتسبات الهلال، اضطلع جمهوره بدوره وقدّم نفسه «كما يقول الكتالوج»!

• ولتأكيد المؤكد اتجه إعلام الهلال كبيره وصغيره إلى الاتحاد، ولكن هذه المرة بعيداً عن «انهض يا عميد» والأسباب أوضح من أن تُفسر!

أخيراً:

«هذا الشعور بدأ يتسرب إليَّ منذ تجاوزت الثلاثين، وأشعر به يزحف على روحي بسرعة..

‏أتذكر أموراً في حياتي فأقول: كان هذا منذ 15 سنة.. منذ 20.. منذ 12..

‏ثم أنتبه، كيف صارت لي ذكريات يفصل بيني وبينها هذا العدد الهائل من السنين؟!».

- أحمد خالد توفيق.