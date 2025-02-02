بين حين وآخر يطل علينا أحد الطيبين ليرسم لنا حكايات مجد كان وآخر لم يكن....!!هي حكايات ولا مشاحة أن نكتب عنها ما يوصلنا إلى أصل كل حكاية، وحكايتي مع الأهلي لا يمكن طرحها للمزايدة، لكنني بصدد طرحها في كتاب أترك مقدمته لمن يختاره قلبي...من يرتبط بالأهلي ويدخل عالمه حتماً لن يرضى له أن يكتب بهذا الأسلوب الذي أقرأه اليوم أو يربط بعبارات أسمعها اليوم، فنحن ينبغي أن نكتب الأهلي بما يشبهه أو نتركه لمن يعرف قيمته....!!لست وصياً على أحد لكنني لن أقبل أن أمرر لفقير الأخلاق شتائمه واتهاماته ضد كل من يخدم الأهلي أو يعمل في الأهلي تحت أي ذريعة...!!!النقد حق أصيل للكل.. النقد المباشر للعمل.. وأنا بكل ثقة أستاذه وأعلم من لا يفرقون بين الرأي والشتم...رمى المتكتلون والمتحزبون والمتحذلقون الأستاذ غالب كتبي بكل ما لذَّ وطاب من الاتهامات والشتائم دون أن يعرفوا ما هو دوره ومن يمثل.. فهل هذا نقد أو حتى محاولة إصلاح....!!أعرف أن كل كلمة قيلت في هذا الرجل خلفها محرضون تم بتر ما كانوا يجنونه من ضوء وأرباح من الأهلي من خلال فريق أُعد لهذا الغرض اتسعت دائرة الاتهامات والتشويه دون أن يعلموا صلاحياته التي هي أسمى من أن يتم وضعها في غير سياقها...!!ولم أجنبه النقد في كثير من طرحي وأنا أتحدث عن بعض الأخطاء لكنه نقد يحفظ له حقه الأدبي والإنساني.....!غالب كتبي يمثل الصندوق ولا يمكن أن يأتي من أجل أن يسقط الأهلي، بل جاء من أجل أن يحميه وينقذه من سماسرة عاثوا فيه فساداً...!!!!من الأجدى بكم أن تقفوا مع ناديكم بدلاً من إساءات الصندوق بريء منها.