•• ما زالت حلقات مسلسلات التزييف والافتراء مستمرة طلباً للالتصاق بالنسب النبوي الشريف زوراً.. وهناك ما زال المنخدعون بحمل النسب الشريف طلباً للقب «الشريف» على أسمائهم زوراً وبهتاناً.. وهناك «عصابات النسَّابة» المصادقون على شجرات النسب الشريف زوراً يصدرون شهادات الانتساب لآل البيت موقعة بأسماء وهمية.. وهناك وثائق مفبركة لجأ مزوروها لاستخدام خامات قديمة من ورق وجلود وأحبار وأختام للالتصاق تزييفاً بالنسب الشريف.•• هذه الحلقات الكذوبة المستمرة جعلت سوق تزوير النسب النبوي تعج بحوانيت متنوعة من المزورين.. أفعالهم ستبقى مربوطة بأغلال المجهول، مفصولة عن محيط يعيشون فيه.. شهاداتهم المزورة المدعية لنسب آل البيت بهتاناً يخفونها خوفاً من كشف ألاعيبهم.. ومتى كُشِف تزويرهم تحولت أعينهم إلى براكين من الغضب، ومن عمق حناجرهم يحركون ألسنتهم امتعاضاً.. أولئك لن يوقفهم إلا ضربة تاريخية قاصمة موجعة، فيحكون أعينهم بظهر أيديهم حسرة وندامة.•• أولئك المرجفون الذين ينتحلون صفة الانتماء للسلالة النبوية الشريفة، كسروا قوانين الأنساب افتراءً على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.. وأولئك المحتالون الذين يزخرون بالظمأ العنيد للانتساب لغير نسبهم، علامة سوداء في أصول الدين ومسيرة الحياة وسيرة التأريخ.. وأولئك المدلسون سيظل ما اقترفته أيديهم غيوماً رمادية تُشقي ما تبقى من أعمارهم القصيرة (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الأغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ).•• وبالاستقراء؛ فإن الأسباب الداعية أصحاب الأهواء للحصول على النسب الشريف هي المكانة الاجتماعية والجاه والشهرة والمال والتفاخر لتزيين جدرانهم السوداء ببياض النسب الشريف.. لذلك ازدادت طلبات مدعي النسب الهاشمي طمعاً في عراقة الانتساب إلى نسب الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم.. فازدادت أكشاك الأنساب المرتبطة زوراً بالأشراف وآل البيت.. وسيأتي اليوم الذي يكشف فيه النسابة الحقيقيون من المزورين أصحاب الدكاكين الطامعة في المال فقط.وللحديث بقية..لماذا تستمر حلقات الانتساب للنسب النبوي:وثائق مفبركة يمنحها المزورون لمن يدفع المالوجود المنخدعين بحمل النسب النبوي زوراً طلباً للجاهسوق تزوير النسب النبويتعج بحوانيت المزورينكسر قوانين الأنساب بهتاناً افتراءً على الله ورسوله