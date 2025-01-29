حصول التأمينات الاجتماعية على المستوى الذهبي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مؤشر على تبني الممارسات العالمية في الجودة والتميز المؤسسي، خاصة التحول الرقمي الذي احتلت فيه المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي 2024!تبرز أهمية التحول الرقمي في تعزيز حوكمة الأعمال وتطوير البنية التحتية الرقمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي ينعكس بدوره على مستوى تطوير ورقمنة الخدمات التي يتلقاها المستفيدون وتكامل الخدمات مع الجهات الحكومية الأخرى وتسريعها!كان عام 2024 حافلاً للتأمينات الاجتماعية أطلقت فيه الهوية الجديدة، وتم تدشين تطبيق شامل يتيح الزيارات الافتراضية على مدار الساعة والوصول لجميع الخدمات وتنفيذها، بالإضافة لاستضافة المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، لكن منصة البيانات المفتوحة كانت من أبرز المشروعات التي أطلقتها المؤسسة في 2024، فالمنصة أتاحت الوصول لكمٍّ هائلٍ من البيانات الدقيقة والمعلومات الثمينة؛ التي تساعد الباحثين والدارسين والاقتصاديين بموثوقية وشفافية في فهم الاتجاهات والمتغيرات؛ التي تعمل على إعادة تشكيل سوق العمل، ابتداءً من عدد المشتركين والمستفيدين وانتهاء بتوزيع خارطة قطاعات العمل والوظائف!هذه المعلومات الهامة التي توفرها منصة البيانات المفتوحة لا تساعد على إجراء الدراسات والتحليلات التنموية وحسب، بل وتساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على رؤية واضحة، لذلك من المهم أن يتم استثمار هذه البيانات الثمينة كأدوات مهمة في تطوير الاقتصاد ورسم الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المتعلقة بخطط التنمية المستدامة، وتحقيق المصلحة الوطنية!