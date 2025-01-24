عشنا في السنوات الأخيرة تجربة العمل عن بُعد؛ حيث أصبح أحد التحولات الكبرى التي شهدها سوق العمل العالمي، وقد فرضت جائحة كورونا تسارعًا غير مسبوق للعمل عن بُعد، وجعلت منه جزءًا أساسيًا من الحياة المهنية للكثير من المؤسسات والمنظمات.ومع ظهور الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يستمر العمل عن بُعد في النمو والتطور في المستقبل، وسيكون له تأثير فاعل على حياتنا المهنية في المستقبل، وأيضًا سيكون له دور وتأثير في العمل نفسه؛ حيث ستتمكن المؤسسات والشركات في المستقبل من توظيف فرق عالمية دون الحاجة إلى قيود المكان،وستنتهي صورة المكاتب الفارهة والمكلفة؛ لأنه ببساطة لم يعد هناك حاجةً للمكتب التقليدي خلال العمل عن بُعد، الذي يعد المكان الوحيد الذي يتيح للموظف إتمام عمله. وقد يتحول العديد من الشركات إلى نموذج العمل عن بُعد كخيار دائم أو هجيني، أي مزيج من العمل عن بُعد والعمل في المكتب. وسنجد بعض الشركات قد تتبنى فكرة المكاتب الافتراضية؛ حيث يتم العمل والتواصل عبر الإنترنت بدلاً من المكاتب التقليدية.وأيضًا سيكون إثبات الحضور والانصراف بالعمل من خلال إنجاز العمل، واستقبال الطارئ من العمل عبر ساعات دوام مرنة خلال اليوم كله بدلًا من برامج بصمات الحضور وحبر التوقيع، هذا التحول سيسمح للأفراد بالتحكم أكثر في بيئة العمل الخاصة بهم، مما قد يحسّن من إنتاجيتهم وصحتهم النفسية. وسيكون لدى الموظف خيار العمل من المنزل أو المقاهي أو المساحات المشتركة، ما يوفر له المزيد من المرونة في إدارة وقته، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.في المستقبل، سيستمر العمل عن بُعد في فتح أبواب التوظيف للكثير من الأشخاص الباحثين عن فرصة العمل الإضافي، وسيمنحهم فرصًا مهنية جديدة مع الشركات العالمية. وفي مقابل ذلك ستكون «المهارات الناشئة» محط اهتمام كبير في المستقبل، مع ازدياد الاعتماد على التقنيات الذكية والبرمجيات، حيث ستكون هناك حاجة ماسة لموظفين يتمتعون بمهارات في مجالات مثل تحليل البيانات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وغيرها، وسيزداد التركيز على المهارات التكنولوجية، والقدرة على التعامل مع أدوات وبرمجيات جديدة.ختامًا.. في المستقبل، العمل عن بُعد سيفرض علينا تحديات جديدة تتطلب منا الاستعداد لها لضمان نجاح هذا النموذج. في النهاية، سيظل العمل عن بُعد خيارًا مغريًا يعكس المستقبل الذي يتسم بالمرونة، والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في العالم اليوم وغدًا، فهل نحن مستعدون؟.