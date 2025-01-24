بعض النساء عقولهن ناقصة بالفعل، لأن الواحدة منهن عندما تُحب تلغي عقلها تماماً وتغيّبه، بل وتكون على أتم الاستعداد بأن تُضحي بحياتها وصحتها وشبابها وجمالها مقابل أن يبقى الرجل الذي تحبه معها وبجانبها مهما كان حاله، وحتى لو كان لا يحترمها أو يقيم لها وزناً وقدراً، فقط من باب «ظل راجل ولا ظل حيطه»!وعندما تتعامل المرأة بعاطفتها فقط لا تسأل نفسها ما إذا كان شريك حياتها يستحق التضحية بالفعل أم لا!ونموذجاً على ذلك ما نشرته إحدى الصحف البريطانية عن نهاية مأساوية لزوجة (هبله) أنقذت حياة زوجها (النذل) بمنحه إحدى كِليتيها، ليتركها بعدما (شم ريحة العافية) واستعاد قواه الصحية ليذهب إلى امرأة أخرى ويتزوجها، ويترك تلك العاشقة البلهاء (زوجته) بلا زوج ولا كلية!ومن شدة تضحية الزوجة قامت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتصوير قصة الزوجين وتوثيقها كهدية من زوجة تحب زوجها. غير أن تلك الدراما انتهت في المشهد الأخير بنهاية مأساوية لم تتوقعها تلك الزوجة المُضحية وأعطتها درساً قاسياً وجعها في (قلبها وجمبها).فالمسكينة (سامانثا) -وهذا اسمها- قد ساورتها الشكوك بأن زوجها الخسيس (لامب) على علاقة غرامية مع صديقتها، إلا أنه نفى هذا الأمر تماماً واستغفلها حينما كانت مناوبة ليلاً في مكان عملها لينقل جميع أغراضه إلى منزل العشيقة الجديدة، تاركاً خلفه (جُرحين) أحدهم في بطن سامانثا والآخر في قلبها.وطبعاً بعد تلك التجربة المريرة ندمت (سامانثا) على فعلتها و(كليتها) التي استقرت أخيراً في جسد رجل لا يستحق لا التضحية ولا الحياة.فيا عزيزتي المرأة؛ قبل أن تُحبي رجلاً اعرفي معدنه، ووازني بين عقلك وقلبك حتى تكسبي نفسك، ففي الرجال من يستحق أن تُحبيه، وتعشقيه، وتقدريه، وتفرشي له قلبك ليتوسد عليه، ومن الرجال من لا يستحق أن يحسب على الرجال أساساً لأنه (فالصو).وقبل أن أودعكم؛ أُحصن نفسي العزيزة والغالية، وأدعو الله أن يحفظ لي عقلي وسمعي وبصري وقلبي وكبدي وكليتي و(مُصراني) الأعور والغليظ، ويا روح ما بعدك روح.