شاهدت بالأمس فيديو لحديث العقيد تركي الحربي (المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة) في ندوة أقيمت مؤخراً بعنوان «الإرجاف وسبل ومواجهته»، وهو حديث ماتع ومهم لكل فرد من أفراد المجتمع، كونه يلامس مسألة خطيرة يغفل عنها كثير من الناس، بل وينساق معها كثيرون أيضاً دون وعي أو حساب للعواقب على المجتمع والأمن الوطني.فالإرجاف يا سادة أفعى تستهدف بسمّها الأمن الوطني عبر نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات وتقويض أمنها. ولهذا سأتناول هنا مفهوم الإرجاف، وأسبابه، إضافة إلى الاستراتيجيات الفعّالة للتصدي له.كمفهوم يشير الإرجاف إلى تعمد بث الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة؛ بهدف إثارة القلق والخوف بين الأفراد. ويتخذ أشكالاً متعددة، من بينها الشائعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تُستخدم كأداة لتعطيل استقرار المجتمع. ومع التطور التكنولوجي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للإرجاف، مما زاد من سرعة انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها.أما الأسباب التي تدفع البعض إلى ممارسة الإرجاف، فهي كثيرة ولعل من أبرزها:- خدمة أجندات سياسية معادية: حيث يستخدم الإرجاف وسيلةً لتحقيق مكاسب سياسية للعدو، مثل نشر الأكاذيب والشائعات وتضخيم الأخطاء وإشاعة اليأس والإحباط؛ بهدف التشويش على أداء الحكومات أو إثارة المعارضة ضد سياساتها.- التجاذبات الاجتماعية: تنشأ بعض الشائعات نتيجة التجاذبات الاجتماعية والقبلية أو الطائفية، وهنا يلعب الإرجاف لعبته ليقود إلى ضرب اللُحمة الوطنية وإشاعة الكراهية وتفكيك النسيج الاجتماعي، وهي بيئة تحقق مكاسب لبعض الأطراف أو الأفراد دون اعتبار لخطورتها على الأمن الوطني.- التأثير الاقتصادي: قد يتم استغلال الإرجاف من قبل بعض الأطراف لإحداث تأثير سلبي على الأسواق المالية أو الإضرار بشركات ومؤسسات اقتصادية منافسة، وهو أمر يشكّل خطراً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.- الرغبة في الانتقام أو التسلية: أحياناً، قد ينشر الأفراد الشائعات ويمارسون الإرجاف بدافع الانتقام الشخصي أو بدافع التسلية، دون إدراك عواقب أفعالهم.- تضليل الرأي العام: يعمل الإرجاف أحياناً على توجيه الرأي العام نحو قضايا معينة بعيداً عن القضايا الوطنية، لخدمة مصالح أطراف أو جهات معينة على حساب أمن الوطن، وهذا ما أشار له العقيد الحربي عندما قال: «لا سقف يعلو فوق سقف الوطن».وفي هذا العصر أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للإرجاف؛ نظرًا لسهولة استخدامها وانتشارها الواسع. ومع غياب الرقابة الكافية وضعف ثقافة التحقق من المعلومات، باتت هذه المنصات وسيلة فعّالة لتضخيم الأخبار الكاذبة وإحداث تأثير سلبي في وقت قصير.إن التصدي لظاهرة الإرجاف واجب وطني يتطلب جهداً مشتركاً بين الحكومة والمجتمع، من خلال اتباع استراتيجيات فعّالة من أهمها:1- تعزيز التوعية المجتمعية: إذ ينبغي نشر ثقافة التحقق من صحة المعلومات وتوعية الأفراد بخطورة تداول الشائعات.2- تعزيز الشفافية الحكومية: وهو جانب تتميز به المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة عبر الجهات الرسمية بما يقلل من انتشار الأخبار الكاذبة.3- سن وتفعيل القوانين الرادعة: لا بد من تفعيل التشريعات التي تجرّم نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، مع تطبيق عقوبات صارمة على المروجين لها.4- استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاصرة الإرجاف: يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل سريع وتحليلها ومن ثم الحد من انتشارها.5- تعزيز دور الإعلام الموثوق: من المهم دعم المؤسسات الإعلامية التي تقدم معلومات دقيقة وموضوعية، مع محاربة القنوات التي تنشر الإرجاف.ورغم ذلك يبقى الإرجاف تحديّاً خطيراً يهدد استقرار المجتمعات وأمنها الوطني. ومع تنامي تأثيره بفعل التكنولوجيا الحديثة، يصبح من الضروري التصدي له بوعي جماعي وتعاون مشترك بين الأفراد والمؤسسات.إن بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعزيز الوعي بخطورة الشائعات، يُعتبران خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة. وعندما يدرك الجميع مسؤوليتهم في مواجهة الإرجاف، يصبح المجتمع أكثر قوة وتماسكاً، وقادراً على حماية أمنه واستقراره، والوقوف في وجه كل ما يستهدفهما.