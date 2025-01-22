- معالي المستشار تركي آل الشيخ سابق الزمن وجمع أساطير الفن في فترة زمنية قصيرة، قدم لنا أنموذجا رائعا في العمل الفني الإبداعي الذي استطاع قفز كل الحواجز خلال عمله ويقدم للعالم الصورة الجميلة عن (السعودية) التي أبهرتهم والتي طالما تحدث عنها الكثير.- اسمح لي معالي المستشار تركي آل الشيخ أن أتحدث وأكتب بعيدا عن الألقاب التي بالتأكيد تستحقها بكل جدارة (معالي الوزير)، و(معالي المستشار)، وأناديك باسمك المفضل والمحبب (أبا ناصر)، قدمت لنا أنموذجا في التسامح مع البعض الذين في وقت كانت لهم آراء غير منصفة ودعوتهم في حفل «Joy Awards» في أعظم وأجمل تكريم لهم.- جمعت أقطاب الفن من فناني العالم في حفل مبهر كان عنوانه (النجاح والوفاء)، قدمت لهم كيف السعودية تتعامل مع الأشقاء العرب وتحتضنهم وتكرمهم حتى وإن كانت آراؤهم السابقة غير منصفة لأسباب معروفة وغير معروفة.- حفل «Joy Awards» ليس مجرد حفل تكريم، بل هو لجمع من الفنانين العرب على قلب واحد وأن رسالتكم الفنية يجب أن تستمر، وفي انتظار أعمالكم الجديدة وتقديم فن ممتع لمرحلة مهمة جدا للجيل القادم الذي ينتظر المستقبل الجميل.- مسرح واحد، ليس مجرد مسرح بل جمع كل الذين أبهرونا في الغناء والتمثيل على خشبة هذا المسرح، ومنحتهم الأوسمة التي يستحقونها على عملهم الإبداعي الذي طالما أسعدنا وأمتعنا، كان كل شيء مبهر، في الاستقبال، في التقديم، في الجوائز، في الحضور الجميل للجميع.- السعودية دائما حاضنة للأشقاء العرب تجمعهم على قلب واحد ولا تنظر للخلف، بل تنظر للمستقبل.- (أبا ناصر) أبدعت في حفل «Joy Awards» والذي لا يقدمه إلا الكبار، وأبدعت في موسم الرياض وموسم جدة والقائمة تطول، لكن متأكد أن هدفك أبعد وأجمل في المرحلة القادمة لتصبح الرياض عاصمة الفن والجمال، كما هي عاصمة التاريخ والقرار، التي أصبحت أنموذجا رائعا في أفضل وأجمل عواصم العالم، كم أنتِ أيها الرياض عظيمة.- شكراً من القلب لكل هذا الإبداع والتميز (أبا ناصر) قدمت لنا أنموذجا لعمل إبداعي لا يقدمه إلا الكبار.