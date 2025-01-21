- ما أجمل بلادكم.. كان هذا عنوان الذين التقيت بهم من إعلاميين وسياح من مختلف دول العالم خلال زيارتهم للعلا، التقيت وفدا إعلاميا من الأرجنتين لتغطية بطولة بولو الصحراء في العلا، وقالوا كل شيء جميل في بلادكم، وكانوا منبهرين بجمال وروعة العلا التي تشكل حضارات قديمة وتاريخا حاضرا جميلا، واجتمع التاريخ والحضارة لهذه المدينة التاريخية التي شكلت أنموذجا فريدا في السياحة.- واحات ومزارع وصحراء وجبال تكتنز تاريخا من الآثار، (الحجر) وهو أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويحتوي على مقابر ونقوش نبطية رائعة تمثل وجهة مثالية لعشاق التاريخ والثقافة.- والرائع والجميل أن الذين يتحدثون عن هذا التاريخ في هذه المناطق الأثرية القديمة هم أبناء وبنات مدينة العلا ويقدمون صورة جميلة لتاريخ مدينتهم بعدة لغات للسياح.- انبهروا بتراث وحضارة البلدة القديمة وتحويلها إلى بلدة فريدة تجمع الماضي الجميل بالحاضر وبتراث فنون العلا في مسرح (الجديدة)، انبهروا بجبال العلا التي تمثل أنموذجا فريدا في النقوش والنحت والحضارات القديمة.- السعودية التي أبهرت العالم بجمالها وروعتها والتطور الذي حصل فيها بشكل لافت بمختلف الميادين أصبحت محط أنظار الجميع، ووجهة مفضلة للكثير.- في السعودية كنا نحلم ونحلم أن تصل بلادنا إلى مثل ما وصلت إليه من تقدم وتطور في كل الجوانب وتحققت معظم أحلامنا والحمد لله، وهناك سباق محمود ومرغوب بين الوزارات والجهات للوصول إلى أبعد نقطة، وهذا يمثل أنموذجا رائعا، وكأن ذلك السباق لعدائي المسافات القريبة والمتوسطة والطويلة لتحطيم الأرقام القياسية، يحق لنا أن نفخر بما وصلت له بلادنا من تطور مزدهر، أفرح الأصدقاء وأغضب الأعداء.- في السعودية كل شيء يشعرك أنك إنسان تعيش كل جماليات الحياة، الكثير أصبحت وجهته المفضلة للسياحة في السعودية.- السعودية الدولة المترامية الأطراف والأبعاد.. هناك قصص جميلة لكل منطقة فيها، قصص متأصلة بعمق تاريخ كل منطقة وقفزات متتالية في التطوير والازدهار.