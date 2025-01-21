عرفت الأمير عبدالرحمن بن مساعد في وقت مبكر من حياتي المهنية، وأجريت معه حواراً لطيفاً نشر في صحيفة الهدف الكويتية نهاية الثمانينات الميلادية !كان شخصية مختلفة كاختلاف كلماته، لذلك خرجت معه بحوار وجد يومها صدى جيداً، لاحقاً قابلته بالصدفة خارج وداخل المملكة ووجدته نفس الرجل المختلف الخلوق المتواضع !جاء «تويتر» ليقدم لنا عبدالرحمن بن مساعد بوجه آخر، فالشاعر المتميز في الكتابة لوطنه ولمعشوقته ظهر أيضاً بارعاً في تحويل كلمات الغزل الرقيقة إلى كلمات الدفاع الحادة النصل عن وطنه، فكان وما زال من أكثر المغردين السعوديين تأثيراً في وسائل التواصل الاجتماعي !استوقفتني قبل أيام مقولته في حفل «جوي اووردز» للاحتفاء بالأسماء الإبداعية: «إن الذين يصطادون في المياه العكرة عليهم أولاً أن يجدوا ماء عكراً ليصطادوا فيه، فلا يوجد في بلادنا إلا الماء العذب الصافي الذي يروي الظامئين»، نعم أيها المبدع لن يجدوا سوى الماء العذب الصافي، فبلادنا بلاد الينابيع الصافية والفيافي الوارفة، لا يخرج منها ولا ينبت فيها سوى كل طيب تزرعه نوايانا الطيبة وتسقيه نفوسنا النقية !باختصار.. سيبقى عبدالرحمن بن مساعد نموذجاً للمواطَنَة الصالحة وستبقى هذه البلاد عنواناً للصالحين !