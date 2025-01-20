من فوائد حضور المؤتمرات أو المعارض أن يقف المشاهد على حقائق أو معلومات جديدة تسد عجز عدم المعرفة، وفي مؤتمر ومعرض الحج 2025 تكشفت معلومات تزف البشرى عما سوف يكون عليه حج العام القادم.. ومن المعروف أن جميع الدوائر الحكومية والخاصة تجتهد لتقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله، ومن ضمن القطاعات التي دأبت على تقديم تلك الخدمات، شركة دلة، والتي بدأت في تقديم خدماتها المتميّزة منذ وقت مبكر وعبر سنوات سابقة، وفي مؤتمر ومعرض الحج 2025 أكدت، وعبر مشاركتها، بأنها واحدة من أبرز الشركات الرائدة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال حلولها المبتكرة لتأخذ لنفسها مكاناً إستراتيجياً احتلته منذ ما يقرب من خمسين عاماً، وقد تكون هذه المعلومة جديدة على شبابنا في هذه الفترة الزمنية من أعمارهم، إلا أن الكبار سناً يتذكرون تماماً نظافة الحرمين الشريفين، تلك المهمة التي أسندت لشركة دلة.. وعبر السنوات المتلاحقة، وفي النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الأكبر، والذي انعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلّطت الضوء على مشاركتها بإظهار جهودها في تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة.ولأن حضور المرء لمثل هذه المؤتمرات يجد نفسه منجذباً لما يبهجه، ولكونه كاتباً يركز على تلك المباهج الصادرة من عدة جهات، ولا غضاضة من التركيز على جهة أو عدة جهات في أن يبرز مجهوداتها، وكلما كانت الذاكرة متخمة بالذكريات عن جهة ما، فاضت بالأحداث التي عشتها أو عاصرتها، والحديث عن شركة دلة مثلاً كوني علمت بأنها وقّعت العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية مع جهات محلية ودولية في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مجالات النقل والإعاشة والضيافة والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة، إذ كانت إحدى اللفتات المهمة لضيوف الرحمن الاهتمام بما سبق ذكره، وهي حالات جوهرية لراحة الحجاج، وكلما تواجدت الحلول المبتكرة مع اندماج الشراكات الإستراتجية، سهّلت مهام كثيرة تريح الحاج، وتسهم في أن تكون الشركة الموكل إليها هذه المهام ركناً مهماً وشريكاً حيوياً لتطوير وارتقاء هذا القطاع الحيوي للحجاج.ولأن رؤية 2030 تستهدف النجاح لكل خدمة مقدمة، فمن باب أولى أن تكون الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في أعلى درجة من درجات الإتقان، وأعتقد أن ما أظهرته شركة دلة يصب ويعزز جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، وما تم عرضه من قبل الشركة جاء محملاً بالحلول المبتكرة، والشراكات الإستراتيجية.كما أن الشيء المفرح أن تجد القطاعات الخاصة ملتزمة بتحقيق الرؤية وفق ما تم التأكيد عليه جودةً وإتقاناً.