• لا أرى مشكلة في أن أطالب بضم محمد صلاح للأهلي، ولا أعتقد أن هناك من يرى أن هذا الطلب فيه تجاوز أو حتى خرق للقوانين طالما الأب واحد.• الأهلي هو أقل الأربعة دعماً وتدعيماً بسبب شركة ركزت على الترشيد وغيرها على الإنفاق، لتضع نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام جمهور الأهلي.• ليس ذنب الأهلي أن رون جورلي مجرد منصب لا صلاحيات له، وليس ذنب الأهلي أن يدار بدون لي كونجرتون وهما نسخة أقل من غويدي النصر، والمعنى أوضح من أن يفسر.• إن مرت الشتوية دون إصلاح، فيجب أن لا يبقى الثنائي الإنجليزي ساعة في الأهلي.(2)• إن ذهب صلاح للهلال فهذا استفزاز للأهلي؛ الذي أجزم أنه الأحق به يا لجنة الاستقطاب.• وأخاطب لجنة الاستقطاب لإدراكي التام أن رون ولي مشغولان بالترشيد.(3)• قلت هنا قبل أيام «فاقد الشيء لا يعطيه»، هذا ما يجب أن يقال لصديقي المفوه خالد الغامدي الذي وعد الجمهور بمواعيد كان نتاجها ذاك المشهد الذي ظننت أن بعده سيغادر.• وتكراري من أجل الأهلي وليس من أجله.