• لا أرى مشكلة في أن أطالب بضم محمد صلاح للأهلي، ولا أعتقد أن هناك من يرى أن هذا الطلب فيه تجاوز أو حتى خرق للقوانين طالما الأب واحد.
• الأهلي هو أقل الأربعة دعماً وتدعيماً بسبب شركة ركزت على الترشيد وغيرها على الإنفاق، لتضع نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام جمهور الأهلي.
• ليس ذنب الأهلي أن رون جورلي مجرد منصب لا صلاحيات له، وليس ذنب الأهلي أن يدار بدون لي كونجرتون وهما نسخة أقل من غويدي النصر، والمعنى أوضح من أن يفسر.
• إن مرت الشتوية دون إصلاح، فيجب أن لا يبقى الثنائي الإنجليزي ساعة في الأهلي.
(2)
• إن ذهب صلاح للهلال فهذا استفزاز للأهلي؛ الذي أجزم أنه الأحق به يا لجنة الاستقطاب.
• وأخاطب لجنة الاستقطاب لإدراكي التام أن رون ولي مشغولان بالترشيد.
(3)
• قلت هنا قبل أيام «فاقد الشيء لا يعطيه»، هذا ما يجب أن يقال لصديقي المفوه خالد الغامدي الذي وعد الجمهور بمواعيد كان نتاجها ذاك المشهد الذي ظننت أن بعده سيغادر.
• وتكراري من أجل الأهلي وليس من أجله.
• الأهلي هو أقل الأربعة دعماً وتدعيماً بسبب شركة ركزت على الترشيد وغيرها على الإنفاق، لتضع نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام جمهور الأهلي.
• ليس ذنب الأهلي أن رون جورلي مجرد منصب لا صلاحيات له، وليس ذنب الأهلي أن يدار بدون لي كونجرتون وهما نسخة أقل من غويدي النصر، والمعنى أوضح من أن يفسر.
• إن مرت الشتوية دون إصلاح، فيجب أن لا يبقى الثنائي الإنجليزي ساعة في الأهلي.
(2)
• إن ذهب صلاح للهلال فهذا استفزاز للأهلي؛ الذي أجزم أنه الأحق به يا لجنة الاستقطاب.
• وأخاطب لجنة الاستقطاب لإدراكي التام أن رون ولي مشغولان بالترشيد.
(3)
• قلت هنا قبل أيام «فاقد الشيء لا يعطيه»، هذا ما يجب أن يقال لصديقي المفوه خالد الغامدي الذي وعد الجمهور بمواعيد كان نتاجها ذاك المشهد الذي ظننت أن بعده سيغادر.
• وتكراري من أجل الأهلي وليس من أجله.