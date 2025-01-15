عنوان استوحيته من حوار عبر قناة الإخبارية كان فيه المهندس خالد الزندي وكيل الأمين المساعد للأنسنة وعمارة البيئة بالباحة الضيف، والمحاور الزميل أحمد البرتاوي، وأشار الزندي إلى أن 26 من أصل 142 حديقة في المنطقة نفذت وطورت عبر#بهجة؛ لتسهم في توفير أماكن ترفيهية، وهنا أحاول أن أوضح المعنى لهذه الأنسنة، أنسنة المدن، والتي تعني تعزيز البعد الإنساني في بناء المدن، وتأسيسها لتكون أكثر جاذبية وبيئة ملائمة لحيوية المجتمعات واستدامتها وتوفير ما يساعد الإنسان على الاستمتاع بمزاولة نشاطاته المهنية والاجتماعية.• ومظاهر الأنسنة في متنزه رغدان اعتمدت على إنشاء حديقتين بتصاميم مختلفة وعصرية، وهي: (بهجة رغدان)، و(حديقة اللافندر) وبهما ممرات وجسور للمشاة وشلالات ونوافير ومناطق للألعاب وإضاءات ديكورية والحفاظ على الغطاء النباتي الموجود وتعزيزه من خلال المسطحات الخضراء وأحواض للزهور، كما تزين حديقة بهجة رغدان رائعة فنان العرب محمد عبده «باحة تعالي للضباب» وكتابة اسمه تخليداً وتكريماً لما قدمه للباحة من خلال هذا العمل الغنائي الرائع، أيضاً تم تنفيذ ممشى الغيم بطول 650 متراً للتشجيع على ممارسة رياضة المشي وتحسين جودة الحياة، وأتمنى أن تشمل هذه الأنسنة العرضيات، ففيها من الأماكن الرائعة ما يستحق أن يؤنسن.. أليس كذلك يا شباب العرضيات.