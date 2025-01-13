• سؤال يجب أن ندرس إجابته دراسة مستفيضة ومن ثم تقديمها كورقة عمل من أجل أن يكون عندنا أكثر من هلال.• علينا أن نأخذ من تجربة الهلال مدخلاً لكي نساهم في إخراج أنديتنا المفضلة من حالة الفوضى التي تعيشها.• الهلال لا توجد فيه حرب مراحل، ولا توجد فيه حالات تخريب داخلية، ولا شماتة إدارة بأخرى، ولا إعلام ينتمي للأشخاص.• فهل استوعبتم ماذا أعني؟ لا يمكن لأي نادٍ أن يخطو خطوة للأمام وهو يعيش حالة صراع بين المراحل.• الهلال الذي أكتب عنه هذا الصباح وأكتب لكم من خلاله وحدة متكاملة الكل فيه صغار تحت مظلة نادي الهلال.• النصر، الأهلي، والاتحاد، لا يمكن أن يكون لهم بصمة وثبات إلا بعد أن يسيروا على منهج النادي فيه أولاً، وإقصاء كل من يذكي نار الخلافات في النادي.• اعملوا مثل الهلال لأنديتكم، اعشقوها كعشق الهلاليين لناديهم، اربطوا الشخص بالنادي ولا تربطوا النادي بالشخص.• الهلال مشغول بالبطولات وغيره بـ«هذا معنا وهذا ضدنا»، و«احذر من فلان وقرّب فلان».• أولاد الهلال يخدمونه دون منة أو أذى، ودون سمسرة، ودون إرضاء لفلان أو فلان.• من يجرؤ يسمسر على لاعب هلالي؟ قطعاً لا أحد، وإن فكر أحدهم مجرد تفكير سيدفع الثمن غالياً، أما في غير الهلال فـ«خذ وهات».• يقول برتراند راسل: مشكلة العالم أن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائماً، أما الحكماء فتملأهم الشكوك.