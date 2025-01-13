• سؤال يجب أن ندرس إجابته دراسة مستفيضة ومن ثم تقديمها كورقة عمل من أجل أن يكون عندنا أكثر من هلال.
• علينا أن نأخذ من تجربة الهلال مدخلاً لكي نساهم في إخراج أنديتنا المفضلة من حالة الفوضى التي تعيشها.
• الهلال لا توجد فيه حرب مراحل، ولا توجد فيه حالات تخريب داخلية، ولا شماتة إدارة بأخرى، ولا إعلام ينتمي للأشخاص.
• فهل استوعبتم ماذا أعني؟ لا يمكن لأي نادٍ أن يخطو خطوة للأمام وهو يعيش حالة صراع بين المراحل.
• الهلال الذي أكتب عنه هذا الصباح وأكتب لكم من خلاله وحدة متكاملة الكل فيه صغار تحت مظلة نادي الهلال.
• النصر، الأهلي، والاتحاد، لا يمكن أن يكون لهم بصمة وثبات إلا بعد أن يسيروا على منهج النادي فيه أولاً، وإقصاء كل من يذكي نار الخلافات في النادي.
• اعملوا مثل الهلال لأنديتكم، اعشقوها كعشق الهلاليين لناديهم، اربطوا الشخص بالنادي ولا تربطوا النادي بالشخص.
• الهلال مشغول بالبطولات وغيره بـ«هذا معنا وهذا ضدنا»، و«احذر من فلان وقرّب فلان».
• أولاد الهلال يخدمونه دون منة أو أذى، ودون سمسرة، ودون إرضاء لفلان أو فلان.
• من يجرؤ يسمسر على لاعب هلالي؟ قطعاً لا أحد، وإن فكر أحدهم مجرد تفكير سيدفع الثمن غالياً، أما في غير الهلال فـ«خذ وهات».
• يقول برتراند راسل: مشكلة العالم أن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائماً، أما الحكماء فتملأهم الشكوك.
• علينا أن نأخذ من تجربة الهلال مدخلاً لكي نساهم في إخراج أنديتنا المفضلة من حالة الفوضى التي تعيشها.
• الهلال لا توجد فيه حرب مراحل، ولا توجد فيه حالات تخريب داخلية، ولا شماتة إدارة بأخرى، ولا إعلام ينتمي للأشخاص.
• فهل استوعبتم ماذا أعني؟ لا يمكن لأي نادٍ أن يخطو خطوة للأمام وهو يعيش حالة صراع بين المراحل.
• الهلال الذي أكتب عنه هذا الصباح وأكتب لكم من خلاله وحدة متكاملة الكل فيه صغار تحت مظلة نادي الهلال.
• النصر، الأهلي، والاتحاد، لا يمكن أن يكون لهم بصمة وثبات إلا بعد أن يسيروا على منهج النادي فيه أولاً، وإقصاء كل من يذكي نار الخلافات في النادي.
• اعملوا مثل الهلال لأنديتكم، اعشقوها كعشق الهلاليين لناديهم، اربطوا الشخص بالنادي ولا تربطوا النادي بالشخص.
• الهلال مشغول بالبطولات وغيره بـ«هذا معنا وهذا ضدنا»، و«احذر من فلان وقرّب فلان».
• أولاد الهلال يخدمونه دون منة أو أذى، ودون سمسرة، ودون إرضاء لفلان أو فلان.
• من يجرؤ يسمسر على لاعب هلالي؟ قطعاً لا أحد، وإن فكر أحدهم مجرد تفكير سيدفع الثمن غالياً، أما في غير الهلال فـ«خذ وهات».
• يقول برتراند راسل: مشكلة العالم أن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائماً، أما الحكماء فتملأهم الشكوك.