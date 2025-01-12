ماذا لو....؟ هكذا استهل كلامه محلل فني فقلت ما بعد لو كلام يا كابتن...!!كرة القدم لعبة بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات...!!!أليس كذلك يا ماتياس..!؟ أنا ومعي كثر استغربنا منك تلك التغييرات التي لو طلبت من فاتح كريم أن يفعلها بالأهلي من أجل الشباب الذي يدربه لما فعلها احتراماً لكرة القدم.....!!!أنت مدان باعتذار لكل شخص لم يقبل فعلتك....فريق منتشٍ ومستمتع بكل ما يفعله على أرض الملعب تعاقبه بمثل تلك التغييرات.....!!توني لوحده كان نصف الفريق، وفيغا تسلطن، وفجأة تسحب توني بعد أن اقترب من نصب السيرك في مرمى الشباب صناعة وتسجيلاً..!!!أي ذكاء هذا يا كوتش وأي شجاعة تلك......ألم تسمع ما قيل عنك من المحللين بعد المباراة....!!!؟حرام عليك تقتل فرحة الأهلاويين بفوز كاد أن يكون بعد تلك التغييرات تعادلاً أسوأ من هزيمة....!!أما الرئيس خالد الغامدي فإلى الآن أسأل هل اشترى كرسي الأهلي لكي يصرح بعد كل مباراة بكلام مكرر لم يتقبله الجمهور الأهلاوي الذي يسأل مع كل طلة لك أين ما وعدت به....؟؟؟يا له من سؤال يا خالد سيما وأن استفهامه تم شنقه على مشجب واعيباه....!!الجمهور غاضب منك وأنا غاضب عليك كرئيس للأهلي.....!!!لأنني أحترمك وأحب الأهلي أسألك هل أنت راضٍ عن عملك كرئيس للأهلي...؟