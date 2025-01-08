- تنتظر صحراء العُلا استضافة بطولة ريتشارد ميل بولو الصحراء، يومي 17 و18 يناير 2025، التي تعد إحدى أرقى رياضات الفروسية على مستوى العالم بمشاركة نخبة من أبطال العالم في اللعبة، وتعد البطولة إحدى البطولات العالمية التي تستضيفها المملكة، وهي امتداد للنجاحات التي تحققت خلال الفترة السابقة.- كان لي شرف حضور بطولة بولو ريتشارد ميل في العلا العام الماضي وحضور الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تضمنت التاريخ التراثي والحضاري للمملكة، الذي كان محل أعجاب كثير من المتابعين والإعلاميين، إذ كان هناك حضور إعلامي كبير من مختلف دول العالم، وكان هناك حضور إعلامي أرجنتيني لافت للبطولة؛ لاهتمامهم بهذه اللعبة بشكل كبير، وسلط هذا الوفد الإعلامي الضوء على جمال ومكونات الطبيعة الساحرة للعلا، ونقلوا من خلال كاميراتهم صوراً عن تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية، في صحراء العلا المتجددة بشكل مستمر، ونجحت الهيئة الملكية للعلا مع الاتحاد السعودي لرياضة البولو في تنظيم هذه البطولة العالمية بشكل مميز.- أصبحت العلا وجهة عالمية لعدد كبير من البطولات الرياضية في الفروسية ورياضة البولو العالمية التي تقام في قرية الفرسان للفروسية التي تعد أنموذجاً رائعاً في الموقع والمكان الذي يمزج جمال وإبداع المنافسات الرياضية مع الثقافة والفن والعروض الترفيهية المميزة.