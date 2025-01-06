• الأربعة منهم ثلاثة مرفهون إلى درجة البذخ وواحد يشكو الضيم.• لا أحتاج إلى من يبحث عن الكلمة الضائعة في مربع ترسم من خلاله مثلثاً متساوي الأضلاع.• الهلال والنصر تساوت الرؤوس ولا مجال اليوم إلى تكرار السؤال الصاخب من قبل مدرج الشمس والمتمثل في «من يديرنا، ومن يديرهم؟» بعد أن استلم ماجد الجمعان مهمة غويدي.• أما في الطرف الآخر من المعادلة، فمُنح الاتحاد كل شيء وتحول من فريق إلى نادٍ متصدر لكل الألعاب، في حين تحول الأهلي إلى سؤال حزين على شفاه كل عاشق.• وآه من جور الحزن الذي يحاصر كل أهلاوي، فمن عمق هذا الحزن يأتي العتب كبيراً.• هل يعقل أن تتم مقارنة ما حدث من نقلة نوعية في الاتحاد بما يحدث للأهلي؟ وهل يعقل أن يقارن الأهلي بما تم إغداقه على الثلاثة؟• حاولت أن أُحسن الظن ووجدت نفسي مداناً أمام قلب أحب الأهلي، وعقل صمته خيانة.• كيف يقبل الرقيب أو المالك أو الراعي ما تفعله إدارة رون من عمل لا يرقى إلى 1% مما يحدث في الهلال والاتحاد والنصر؟• خذوا هذه المعلومة وابنوا عليها: «بين فوزنا على الاتحاد العام الماضي بنفس الجولة وهزيمتنا اليوم بنفس الجولة، ‏تعاقد الاتحاد مع 18 لاعباً وغيّر 3 مدربين، والأهلي بنفس اللاعبين تماماً مع استبدال الجناح بمهاجم دون أي تدعيم في فترتي الانتقالات، وكأنه معاقب ليس من الفيفا بل من لجنة الاستقطاب لأنه حقق المركز الثالث العام الماضي، ويبدو أنه أمر كثير على الأهلي؛ فقاموا بتقوية الأول الهلال والوصيف النصر والخامس الاتحاد وتناسوا الأهلي تماما»، هكذا أقنعني الزميل فارس أحمد، فهل اقتنع من أتوا برون؟• «الشتوية» بدأت وأخشى أن تنتهي والحال كما هو عليه.• هذا بعض من كل، والباقي عليكم يا من يهمهم الأهلي.