غالب النساء بات حالياً يتوفر لهن الكثير من الفرص لحياة أفضل وأسعد لكنهن ما زلن حبيسات شعورهن بالعجز عن القيام بما يجعلهن أفضل وأسعد لأن ما حصل لهن هو ما يُسمى بعلم النفس العجز المتعلم أو العجز المكتسب الذي نتج عن الثقافة التقليدية السائدة وطريقة التربية والمعاملة التي تقوم على ترسيخ التمكين بالنسبة للذكور وترسيخ العجز المكتسب بالنسبة للإناث، فنمط تربية الإناث التقليدي يشوههن عقلياً ونفسياً واجتماعياً ويجعلهن عاجزات عن الاستفادة من التمكين العام الذي حصل في وضع المرأة بالسعودية، حتى أن الشعور بالعجز مرادف لمفهوم الأنوثة ويمثل التصور التقليدي عنها وبالتالي النظرة التحقيرية للنساء، بينما النساء في الغرب التصور عنهن أنهن بمثل فاعلية وقدرة الرجل ولا يرتبط جنسهن بالشعور بالعجز، مع العلم أن العجز المكتسب تم استعماله من قبل الأمريكيين كوسيلة تعذيب أساسية للتحطيم النفسي والعقلي للمعتقلين في معتقل غوانتانامو، وهذا يفسر سبب إصابة النساء بالأمراض النفسية أكثر من الرجال بمجتمعنا، وينبني على الشعور بالعجز لدى النساء الكثير من الأحوال السلبية المتكيفة مع الشعور بالعجز؛ فالنساء على سبيل المثال يقبلن أكثر من الرجال على العرافين والمنجّمين لأن من لا يصنع مستقبله بنفسه سيشعر بالحاجة للاطمئنان على أن مستقبله الذي سيصنعه له الآخرون هو إيجابي، وأيضاً نرى في العالم العربي عند فقد الأب ترسل الأم أطفالها للعمل في الشارع طوال اليوم متعرّضين لأخطار الشارع والمجرمين ولا يخطر لها أنها قادرة على العمل وإعالة أطفالها، وأيضاً في حالة العنف الأسري وإنْ وصل لدرجة تهديد الحياة تشعر الضحية بالاستسلام ولا تطلب المساعدة حتى تكون نهايتها على يد معنفها، وبالمثل في حالة التعرّض للاعتداءات الجنسية التي تكون غالباً من المحيط، أي أن تطبيع الإناث على العجز المكتسب يجعلهن لقمة سهلة للمعتدين جنسياً ويجعلهن يستسلمن للمعتدين دون مقاومة ولا يشتكينهم، وهذه ما تسمى بمتلازمة ستوكهولم، لذا ليس في صالح الأسرة وشرفها تربية بناتها على العجز المكتسب فهو سبب تعاسة النساء وتبع له تعاسة الأسر، فحتى الزوج بالعصر الحالي يحتاج أن تكون زوجته سنداً ومساعداً له ولا تكون أشبه بطفل بسبب شعورها بالعجز عن تحمل المسؤولية مع الزوج، ولذا بات كثير من الرجال يفضلون الزواج من موظفة، فالتربية الصحيحة للجنسين هي التربية على التمكين والاعتماد على النفس والقدرة والفاعلية فهذا وحده ما يضمن لهم فرص حياة أفضل وأسعد، وأحياناً في الأسر الفقيرة قد تؤدي ثقافة الأسرة السلبية إلى اكتساب حتى الأبناء الذكور العجز المكتسب بجعلهم يعتقدون أن الفقر والعوز قدر الأسرة ولذا لا جدوى من فعل شيء يمكنه تغيير هذا الحال كالحصول على التعليم العالي، وأيضاً ثقافة العجز السلبية حول التقدم بالعمر تجعل كبار السن يهملون الأخذ بأنماط الحياة الصحية كالرياضة والتغذية الصحية والنشاطات الاجتماعية لأنهم تبرمجوا على العجز والاستسلام للمرض والضعف باعتبارها من لوازم التقدم بالسن بينما نظراؤهم الغربيون يعيشون حياة نشيطة وخالية من العجز لأنه ليس لديهم ثقافة العجز بالنسبة للتقدم بالعمر، ويترتب على الشعور بالعجز فقدان احترام الذات وشعور بعد الرضا عن الذات والاكتئاب والسلبية وفقدان الدافعية، ولذا هناك حاجة إلى حملات دعاية موجهة تتضمن رسائل تصحيح لثقافة العجز المكتسب في المجتمع لأنه يؤدي لتعطيل قدرات فئات المجتمع المختلفة وتستبدلها برسائل التمكين لكل الفئات التي تتم برمجتها على العجز المكتسب عبر الثقافة العامة التقليدية السلبية.