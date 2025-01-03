مع نهاية عام 2024، تسجل المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا يعكس التحول الرقمي في القطاع العدلي. فقد نجحت وزارة العدل في تقديم 1.3 مليون خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية على منصة «ناجز»، محققة نموًا بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي. هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل يمثل نقلة نوعية في تعزيز البيئة العدلية، وتحقيق الشفافية، وتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات.التقدّم في نظام التوثيق يرسّخ مفهوم العدالة الوقائية، حيث يُعنى بمنع النزاعات قبل حدوثها من خلال توفير أدوات قانونية موثوقة ودقيقة. فالتوثيق الرقمي من سماته الأصيلة أنه يضمن وضوح الحقوق والالتزامات بين الأطراف، مما يقلل من فرص حدوث أي خلافات مستقبلية ويعزز من استقرار المعاملات.هذا الرقم الكبير يحمل في طياته أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا عميقًا. فمن الناحية الاجتماعية، أسهمت خدمات التوثيق الرقمي في تقليل الزمن والجهد اللذين كان يتطلبهما الحصول على الخدمات التوثيقية. لم يعد المواطن أو المقيم بحاجة إلى التنقل إلى مكاتب العدل أو الانتظار في الطوابير، بل يمكنه الآن توثيق العقود وإصدار الوكالات من منزله أو مكتبه، مما يعزز من راحته ويساهم في تحسين جودة حياته اليومية.من الناحية الاقتصادية، تعد خدمات التوثيق ركيزة أساسية في بناء بيئة استثمارية مستقرة. فالقدرة على توثيق عقود الشركات والرهونات العقارية وغيرهما من المعاملات بسرعة ودقة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق السعودي. كما أن التوثيق الرقمي يقلل من النزاعات القانونية المحتملة بفضل توثيق الإجراءات بدقة وسرعة، مما يدعم استقرار الأسواق ويشجع على مزيد من الاستثمارات.التحول الرقمي الذي قادته وزارة العدل يعكس رؤية عميقة لتحقيق العدالة الوقائية عبر التقنية. من خلال كتابة العدل الافتراضية، أصبحت الخدمات متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان، مما أزال الحواجز الجغرافية والإدارية التي كانت تقف عائقًا أمام الوصول إلى العدالة. إضافة إلى ذلك، يضمن النظام الإلكتروني حفظ السجلات بشكل موثوق وآمن، مما يعزز الشفافية ويحد من الأخطاء البشرية.لكن الإنجاز الأبرز لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد إلى تمهيد الطريق لمستقبل يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين الخدمات. يمكن استخدام هذه التقنيات للتنبؤ باحتياجات المستخدمين، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تقليل النزاعات وزيادة الكفاءة.في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحويل المملكة إلى نموذج عالمي في تقديم الخدمات العدلية الرقمية. لكنه أيضًا يدعو إلى التفكير في كيفية استثمار هذا النجاح لتطوير خدمات أخرى تعزز من كفاءة النظام العدلي ككل. على سبيل المثال، يمكن تبني تقنيات مثل blockchain لضمان أمان أكبر للمعاملات التوثيقية، أو إنشاء نظام موحد يربط بين القطاعات الحكومية والخاصة لتبسيط الإجراءات بشكل أكبر.إن خدمات التوثيق ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي أدوات تساهم في تحقيق العدالة الوقائية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومع هذا الإنجاز اللافت، تثبت المملكة أنها ليست فقط قادرة على مواكبة التحولات العالمية فحسب، بل على قيادتها أيضًا. نهاية عام 2024 ليست فقط محطة للإشادة بما تحقق، بل نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة في بناء نظام عدلي متكامل، يجعل العدالة أكثر سهولة وشفافية للجميع.