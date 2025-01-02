- الجميع تأثر بخسارة الأخضر أمام نظيره العماني الذي استحق بكل جدارة الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة الخليجية، ولنكن واقعيين الأخضر فقد كثيرا من بريقه بعد مشاركته في كأس العالم بقطر، شارك في كأس آسيا ولم يكن مقنعا مع المدرب الإيطالي، شارك بعد ذلك في التصفيات الأولية لكأس العالم ولم يكن مقنعا، ولم يكن مقنعا كذلك في التصفيات النهائية، وخسر وتعادل في مباريات من المفترض أن لا يخسرها. عاد المدرب الفرنسي السابق هيرفي رينارد لتدريب الأخضر لعله يحل المعضلة ويفك الشفرة التي لازمت الأخضر طوال الفترة السابقة، لم يتغير شيء واستمر الوضع على ما هو عليه، وبالتأكيد يتحمل جزءا من المسؤولية، الجمهور السعودي غير مصدق هذا التراجع الكبير للأخضر الذي تعود أن يكون في المنافسات والوصول إلى النهائيات، أي اتحاد رياضي أهم إنجازاته دائما البطولات التي يحققها منتخب بلاده، وهو المسؤول الأول عن أي إخفاق.- الخسارة في كرة القدم واردة وشيء طبيعي، أنت تعمل وكذلك بقية المنتخبات الأخرى تعمل، والفوارق الفنية والبدنية بين المنتخبات التي كنت تفوز وتكسبها بسهولة تقلصت كثيرا عن السابق ولا يوجد منتخب قوي وضعيف في الدائرة المحطية حولك، لكن أنت من تحدد كيف تتفوق عليهم وتصنع الفارق بينك وبينهم.- هناك عوامل مؤثرة تحدد مستواك والنتائج التي تحققها ونوعية اللاعبين الذين يمثلونك، مخرجات الأندية السعودية في الفترة الأخيرة أصبحت ضعيفة، وهناك شح واضح بالمواهب السعودية في كرة القدم، كيف نصنع جيلا جديدا من المواهب مثل اللاعبين السابقين، رغم أن لاعبي المنتخب كانوا من مختلف الأندية، ولم يكن التركيز على الأندية الجماهيرية في اختيارهم، مهم جدا البحث عن لاعبين ليس فقط من دوري روشن، بل كذلك من دوري يلو، خصوصا أن الوضع اختلف عن السابق بحكم مشاركة 10 لاعبين أجانب في دوري روشن، ومحدودية مشاركة اللاعبين السعوديين.- ⁠مهم جدا التفكير خارج الصندوق والبحث عن حلول وفي كيفية صناعة نجوم ومواهب قادرة على تمثيل المنتخب الوطني وإعادة توهجه، كرة القدم ليست لعبة معقدة وصعبة بل سهلة، تحتاج فقط إلى خلق أفكار جديدة لصنع جيل قادر على أن يحقق طموحات كل عشاق الأخضر الذين تعودوا دائما أن يكون في المقدمة.- هناك مرحلة مهمة تنتظر الأخضر، وتجاوز المباريات بتصفيات كأس العالم ليس بالأمر الصعب، الصعوبة في كيفية تخطي الإشكالات التي ظهرت على المنتخب سواء في الحراسة أو الدفاع التي تحتاج تدخلا ومعالجة سريعة، ونحتاج أيضا إلى معالجة ندرة المواهب السعودية في الأندية، إذ كانت الكرة السعودية مصبا للمواهب والنجوم التي اختفت كثيرا في الفترة الأخيرة، وهناك أسباب يشخصها ويحددها المسؤولون في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمنتخب السعودي هو عنوان النجاح لكل مجلس إدارة. متفائلون خيرا في المرحلة القادمة بأن يعود الأخضر في الوقت المناسب بإذن الله كما عودنا.