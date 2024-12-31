تحت شعار «عدادي»، أطلقت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة السعودية للمياه، في 15 أكتوبر 2024، مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهوية الوطنية والإقامة، مما يحقق للجميع الاستفادة الكاملة من خدمات المياه والكهرباء، ورفع مستوى موثوقية العدادات لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين التي من أبرزها: تسهيل عملية التواصل بين المستفيد ومقدم الخدمة، وضمان وصول إشعارات الصيانة إلى مقدم الطلب، بالإضافة إلى تحسين آلية إصدار الفواتير، والتغلب على أسباب عدم وصولها إلى المستفيد الفعلي.وفقاً للهيئة السعودية للمياه والهيئة السعودية للكهرباء، فإن توثيق العداد إضافة إلى أنه يضمن ارتباطه بالمستفيد الفعلي سواء كان مالكاً أو مستأجراً وحفظ حقوقه، يتيح إدارته لكافة الخدمات المرتبطة بالحساب وطلب الخدمات ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، والأهم معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه واستقبال إشعارات تنبيهية للمستفيد الفعلي من العداد، لتفادي الارتفاع المفاجئ للاستهلاك وإتاحة الوقت الكافي لمعالجة التسربات حال وجودها.آلية توثيق العداد تتم بخطوات سهلة جداً ويمكن تفعيلها دون الحاجة لمراجعة الفروع من خلال تسجيل الدخول عبر تطبق المياه أو الفرع الإلكتروني، ثم اختيار الحساب أو الحسابات المطلوب توثيقها، بتحديد العلاقة الحالية التي تربط العميل بالحساب، سواء كان مالكاً أو مستفيداً، أو تفعيل خيار «لا يخصني». وتوثيق العداد يضمن حقوق الجميع سواء كان مالكاً أو مستأجراً، فإذا كنت مستأجراً لعقار بعداد مستقل، ووثقت العداد، فبعد انتهاء أو إنهاء عقد الإيجار يعود عداد المياه باسم المالك، وقد وضعت الهيئة حلولاً شاملة لجميع الحالات، فعلى سبيل المثال وفي حال كان العقار لمتوفى يتكفل الوكيل الشرعي للورثة بتوثيق العداد عن طريق إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.شخصياً كانت تجربتي غاية في السرعة والسلاسة عن طريق القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية التي تستقبل طلبات العملاء لتوثيق عدادات خدمة المياه على مدار 24 ساعة يومياً وتقديم الخدمات من خلال مراكز الاتصال الموحد، وهنا لا بد من الإشادة بجهود شركة المياه الوطنية لتطور خدماتها وفق مستهدفات رؤية المملكة التي تفوقت بشكل كبير في مجالات الخدمات الرقمية وبتنافسية عالمية كبيرة.