• هي مباراة ولكن الجاهل أخرجها عن سياقها ودفع الثمن.• أبناء جلدته هم من أمطروه بما يستحق من عبارات.• ما علينا، فهو كما عهدناه يختلق الأزمات لكي يظل حبيب من أوهموه أنه الأكثر تأثيراً.• فزنا فكان الرد ثلاثي الأبعاد، واكتفينا بما تمليه علينا حقوق كرة القدم، ومن لا يعرف هذه الحقوق يعيد سماع ما قاله سالم الدوسري الذي وجدت فيه القنوات العراقية ما يستحق أن يكون محتوى لإيصال رسالة إلى يونس.• تأهلنا ولن نكتفي إلا بالكأس، ولا شيء غير الكأس.• تأهلنا وينبغي أن نمنح سالم الدوسري حقه من التقدير كلاعب مؤثر وقائد وجد فيه هذا الجيل صفات الكابتن الكبير.• لا يوجد شيء سهل لكنني أثق أننا نملك منتخباً قادراً على تحقيق كأس يمثل توطئة لما بعده ويؤكد أن استفزاز الكبير له ثمن.• عبدالله الحمدان أيقونة هذه البطولة بل ورهان مدرب أعاد اكتشافه كهداف بارع.• بوشل ظهير عصري جمع بين الروح والأداء السهل الممتنع، يدافع بوعي ويهاجم بتركيز عالٍ.• ومضة:الحرف لـ«عبادي الزهراني»:‏ماهو بـ حنّا اللي نخاف المواجه‏وقفاتنا: وقت الملاقى.. مصيبه‏واللي: يدوّرنا.. ترانا «علاجه»!‏وحنّا مرَضه اللي شكاه: لـ طبيبه‏والله نعكّر.. من تعدّل «مزاجه»‏ونعدّل اللي مال.. وازداد خيبه!‏من جا لـ حاجة راح بألفين حاجه‏اسم «السعودية» على الكلّ هيبة.