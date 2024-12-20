لماذا يطغى هذا التصور على طرح بعض الكتّاب والذين يصفون أنفسهم بالمفكرين. إن هذا التصور مرده -كما يقول الدكتور نصر حامد أبو زيد رحمه الله- يرجع لعدم «إنتاج معرفة علمية بالآخر يكشف لنا الحقيقة؛ لأن بكل ثقافة في أي مكان تصور عن الآخر، ولكن لأننا لم ننتج معرفة علمية عن أنفسنا وتاريخنا ولم ننتج معرفة علمية عن تاريخ أوروبا، فإن لدينا دائمًا التفسير التآمري الذي يصوّر الآخر طول التاريخ يتآمر علينا، ونحن دائمًا موضوع للتآمر وموضوع للمؤامرة. وأقول إن الوعي بالذات يتناسب مع الوعي بالآخر ولكن لأننا نتعامل مع هذا الآخر سياسيًّا فإن معرفتنا تحكمها السياسة». وفي حديثه عن مشكلة غياب سلطة العقل يقول «العقلانية المطلوبة هنا هي المنهجية العقلية العلمية كما صاغها العقل الحديث بكل إنجازاته وطموحاته للتحرر، والعقل فيها يواجه أمرين هما: الطبيعة والمجتمع ومهمة العقل هي اكتشاف قوانين الطبيعة، وقوانين المجتمع بهدف كشفها ومعرفتها وتوظيفها لخدمة الحياة. وأي قيد على حرية العقل يهدد عملية الاكتشاف ويعيق طرح أي جديد لمعرفة قوانين الطبيعة والمجتمع. وللأسف الشديد فإن العقل العربي مكبل ومُقيد بآلاف القيود اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، والحل في رأيي هو تحرير العقل وإطلاقه لكي يتحرك بحرية كاملة كعقل مفكر ينتج المعرفة العلمية! وتوكيد سلطة العقل على الأسس التي يتعامل بها الناس مع الواقع ليست همَّ المفكر بل هي همٌّ سياسي واقتصادي واجتماعي وديني ومعرفي بالدرجة الأولى، ولن يتم هذا التأكيد إلا بتحقيق ثورة علمية وفكرية مهمتها توعية المواطن بكل أشكال المعرفة الممكنة والضرورية، إذا لم نفعل ذلك فنحن مهددون بمصير كالهنود الحمر الذين جاءهم العلم غازيًا فتعاملوا معه بالأسطورة والخرافة فانقرضوا». المعرفة العلمية بالآخر يوضح لنا كيف أن الغرب لديه معرفة علمية بنا بشكل يمكنه من فهم أفعالنا وردود أفعالنا وسلوكنا ومعتقداتنا وثقافتنا ورغباتنا وأمانينا، مما يمكنه من وضع الخطط والإستراتيجيات لتحكم في الاقتصاد ومقدرات المنطقة والعمل على تفتيتها ونهب خيراتها.منطقتنا لا تواجه مؤامرة إنما تواجه مخططات مدروسة ومرسومة بدقة وبمعرفة ووعي بالآخر وما تواجهه منطقتنا يعود إلى قلة معرفة وغياب سلطة العقل وطغيان سلطة الأسطورة والخرافة. الوعي بالذات الطريق إلى الوعي بالآخر. يكاد لا يوجد إلا الندرة الذين يعون التاريخ وكيف تشكّلت منظومة الفكر العربي وسلطة الرواية التي طغت على العقل حتى أصبح المجتمع يعيش على رواية بعيدة عن مضمونها ونسقها التاريخي ومفهوم النص الخاص بها ومعرفية من رواها وصحتها ومرجعيتها وغير ذلك من نقاط يجب الوقوف عندها قبل الأخذ بها واعتمادها.نظرية المؤامرة تعتمد على التبسيط المفرط للأحداث المعقدة وإلى تبسيط الأمور المعقدة والافتراض بأن الأحداث الكبرى يمكن تفسيرها عن طريق مؤامرة سرية واحدة، بينما في الواقع، قد تكون الأحداث نتيجة عوامل متعددة ومعقدة، وإلى فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية والإعلام والمؤسسات العلمية، وهذا قد يسبب ضياع الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وإلى رفض الدلائل العلمية أو الحقائق المثبتة، مما يعيق تقدم الفهم العلمي والصحي والديني.إنّ ما نراه من انقسام داخل المجتمع تسهم نظرية المؤامرة في تعزيزه ولا سيما إذا كانت تستخدم كوسيلة لاستهداف جماعات معينة أو للتأكيد على هويات ضيقة ومتعصبة. نظريات المؤامرة يمكن أن تشتّت الانتباه عن القضايا الحقيقية والمشكلات الفعلية التي تحتاج إلى معالجة فورية وعقلانية، وتدفع الأفراد أو المجتمعات إلى تبني موقف الضحية، وعدم تحمّل المسؤولية عن أفعالهم أو عدم بذل الجهد اللازم للتغيير والتحسين. تفسير المؤامرة يجعل من الحِوَار «حُوَار» بالضم هو ولد الناقة، والحِوار بالكسر الحديث العقلاني والنقاش البناء أمر صعب نظراً لأن المؤمنين بهذه النظريات قد يرفضون أي دليل أو حِجَّة تتعارض مع معتقداتهم.لكل ما تقدم يتبيّن أن السعي إلى بناء وعي نقدي يتمكن من التمييز بين الحقائق والخرافات، والعمل على تعزيز الثقة بالمؤسسات وبناء مجتمع قائم على الحِوَار والمعرفة ضرورة ملحة وليس رفاهية وبحبوحة.