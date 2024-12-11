ها هو الأسد يسقط، ومع سقوطه تنكسر قيود عقود طويلة من القهر والقمع، ويفتح الزمن صفحة جديدة لسوريا، التي ما زال ترابها مشبعاً بدماء أبنائها. عقودٌ مضت كأنها دهور، من العذاب اليومي الذي تكبّده السوريون على يد حاكم تفنن في سحق إنسانيتهم، ليتحوّل الوطن إلى خرابة محروقة، موشومة بالدماء والدموع. في مشهد بدا كأنه كُتب بدماء الأبرياء، استدعى الأسد كل من يستطيع حمل السلاح من قاصي الأرض ودانيها، وجلب المرتزقة وشذاذ الآفاق ليكونوا أداة لنحر أبناء شعبه، مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتدمير الروابط الإنسانية بين الأحياء، بينما هو يتشبث بكرسي بات أقرب إلى رماد وطن. لقد باع تراب سوريا للأجنبي، وجوّع مدنها وقراها. كيف لنا أن ننسى داريا والمعضمية ومضايا، حيث انحدر البشر إلى أكل الكلاب والجيف في مشهد لم يشهده التاريخ الحديث إلا نادراً؟ ومع كل هذا الخراب، وقف الأسد على سوريا المدمَّرة يعلن انتصاره المزعوم، كأن الموت والدمار قد يكونان يوماً تاجاً لحاكم! لقد قتل عشرات الآلاف، وجرح مئات الآلاف، وشرَّد الملايين داخل البلاد وخارجها، لكن في النهاية، لم يستطع الفرار من لعنة الظلم ولا من حكم التاريخ. لقد أظهر الأسد بسلوكه المريض من خلال سنوات حكمه استعداداً لتقديم كل التنازلات للقوى الخارجية. ومع ذلك، لم يملك ذرة شجاعة لإنهاء معاناة المعتقلين الذين تفنن في تعذيبهم حتى الموت. كل هذا، بينما قرر الانتقام من البقية الباقية من السوريين بأن يمنع عنهم مقوّمات الحياة الأساسية، فزاد الفقر المدقع، وتجاوزت نسبته النصف، في مشهد من البؤس الذي لا يحتمله عقل ولا ضمير. لكن الأسد أخطأ الحساب. ظن أن وحشيته المستمدة من إرث والده هي ما ضمنت بقاءه، وتجاهل أن بقاءه كان رهينة معادلات دولية وإقليمية. وعندما تبدلت هذه المعادلات بفعل زلزال غزة، انقلبت الطاولة عليه. تحرّكت الأقدار ليصبح سقوطه واقعاً، ولتتنفس سوريا الصعداء بعد عقود من الظلام. عندما كانت المعادلات الإقليمية والدولية تفرض الأسد، تحرك العرب بقيادة المملكة للتخفيف من آلام السوريين. فقدمت الدول العربية منهج «الخطوة خطوة» لإيقاف الميليشيات التي سامت السوريين سوء العذاب، وتطبيق القرار 2254 بما يعنيه ذلك من عملية انتقال سياسي وعودة المهجرين واللاجئين. كانت هذه المحاولة الأخيرة التي أدار لها الأسد ظهره، فكان أن هرب، تلاحقه لعنات شعبه والتاريخ. في هذه اللحظات التاريخية والعاطفية نستذكر المملكة التي احتضنت مئات الآلاف من السوريين وعائلاته وكانت سنداً وعوناً لقضية السوريين في الكواليس وفي العلن. وتبقى في النفس غصة أن وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل، طيب الله ثراه، ليس بيننا اليوم، وهو الذي دافع ونافح عن السوريين وقضيتهم في كل محفل دولي.سقط الأسد، لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن. فإعادة الإعمار تحتاج إلى جهود دولية ومحلية مخلصة، وترسيخ العدالة والمصالحة الوطنية هو السبيل الوحيد لجبر الجراح وتحقيق الاستقرار. هل تستعيد سوريا خضرتها؟ هل تشفى جراحها؟ وهل يعود لها وجهها المشرق الذي خطفته عقود الظلام؟ الأسئلة كثيرة، لكن الجواب الأكيد أن سقوط الطاغية هو الخطوة الأولى في طريق طويل نحو استعادة كرامة وطن وأحلام شعب.