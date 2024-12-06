تشهد المملكة العربية السعودية نهضة غير مسبوقة في قطاع النقل، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، وذلك بفضل الرؤية الطموحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله. ويمثل الدعم السخي والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة الأساس الذي يرتكز عليه هذا التحول النوعي، الذي يعزز مكانة المملكة عالميًا كمركز لوجستي يربط بين القارات الثلاث.أحد أبرز الإنجازات في هذا القطاع هو افتتاح مشروع «قطار الرياض»، الذي يُعد العمود الفقري لشبكة النقل العام في العاصمة، ويتميز بتصميمه التقني الفائق وشبكته المكونة من 6 مسارات بطول 176 كيلومترًا و85 محطة، بما فيها 4 محطات رئيسية. هذا المشروع الضخم، الذي جاء تتويجًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان رئيسًا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يُعد نموذجًا عالميًا يعكس الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار.وفي مجال النقل الجوي، تتصدر المملكة المشهد العالمي بمشروعات طموحة مثل «مطار الملك سلمان الدولي» الذي يهدف إلى استيعاب 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، مع إمكانية التوسع ليخدم 185 مليون مسافر مستقبلًا. المشروع يعزز مكانة الرياض كوجهة عالمية ومركز لوجستي محوري يجمع بين التقنيات المتقدمة وتصميمه المتكامل مع «رؤية المملكة 2030».كما برز مشروع «طيران الرياض» كإضافة نوعية لقطاع النقل الجوي، حيث يهدف إلى تعزيز ربط العاصمة الرياض بالعالم من خلال شبكة واسعة من الوجهات الدولية. ويركز المشروع على تقديم خدمات متطورة وتجربة سفر عالمية، مما يعزز تنافسية المملكة في سوق الطيران العالمي ويجعلها وجهة مفضلة للمسافرين.إلى جانب ذلك، شهدت المملكة توسعًا في تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، إضافة إلى استقطاب خطوط طيران وتدشين وجهات دولية جديدة. هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى جذب أكثر من 100 مليون زائر سنويًا وتعزيز موقع المملكة كمحور رئيسي للحركة الجوية العالمية.أما على مستوى النقل البري، فقد أصبحت شبكة الطرق السعودية واحدة من الأفضل عالميًا، حيث تربط الطرق السريعة بين مختلف مناطق المملكة، مدعومة بتقنيات النقل الذكي لتعزيز كفاءتها وسلامتها. هذه المشروعات لم تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل شملت أيضًا تطبيق أنظمة رقمية مبتكرة تسهم في إدارة الحركة المرورية بكفاءة عالية.وفيما يخص شبكات القطارات، أطلقت المملكة مشروعات نوعية تعكس حرصها على تسهيل حركة التنقل وربط المدن والمناطق الرئيسية. أحد أبرز هذه الشبكات هو قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة بتقنية القطارات عالية السرعة، حيث يسهم في نقل ضيوف الرحمن والمسافرين بكل راحة وكفاءة.كما تمتد شبكة القطارات لتشمل قطار الشمال الذي يربط مناطق المملكة الشمالية بالعاصمة الرياض ويدعم حركة النقل التجاري والمجتمعي. هذه المشاريع تعزز من تكامل قطاع النقل في المملكة وتسهم في تحقيق رؤية 2030.وفي قطاع النقل البحري، عززت المملكة مكانتها كمركز عالمي للنقل والشحن، من خلال تطوير موانئها التجارية والصناعية، مثل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي. وتُمثل هذه الموانئ ركائز أساسية لدعم التجارة العالمية وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية.وتلعب وزارة النقل والخدمات اللوجستية دورًا محوريًا في قيادة هذه التحولات النوعية في مختلف قطاعات النقل، حيث تمكّنت من تنفيذ العديد من المشروعات الطموحة التي عززت تنافسية المملكة عالميًا. ونجحت الوزارة، بقيادة فريق عمل متميز، في تحقيق التكامل بين النقل الجوي والبري والبحري والسككي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 ويضمن الاستدامة وجودة التنفيذ.إن الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة، إلى جانب الجهود المتميزة لوزارة النقل، يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية شاملة في قطاع النقل. هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بل تسهم أيضًا في تعزيز جودة الحياة وجعل المملكة مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية.