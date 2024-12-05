في تقرير خرج مؤخراً عن جلوبال داتا العاملة في مجال تحليل البيانات؛ أوضح أن القيمة السوقية لنادي النصر وصلت إلى مستويات 412 مليون ريال صعوداً من 197 مليون ريال في عام 2023، وبنمو تجاوز 100% عما كان عليه العام الماضي. تمثل هذه الإيرادات لنادي النصر أكثر من 80% من إجمالي إيرادات دوري روشن السعودي للمحترفين البالغة 504.7 مليون ريال في الموسم الحالي.هذه الأرقام لم تكن لتتحقق لنادي النصر بوجود 10 شراكات رعاية، لولا وجود لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، الذي وضع الدوري السعودي للمحترفين على خريطة كرة القدم العالمية. لا يقتصر تأثير هذا اللاعب داخل الملعب، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، مما يجعله شخصية محورية في إستراتيجية الرياضة السعودية على وجه الخصوص، والترويج للمشاريع العملاقة داخل المملكة العربية لسعودية على نطاق دولي لتعزيز قوتها الناعمة.الاهتمام الإعلامي العالمي الكبير بصفقة رونالدو يؤكد أنها لحظة تحولية للرياضة السعودية، مما وضع التحولات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في مقدمة عناوين الأخبار الدولية. أحدثت صفقة كريستيانو ضجة عالمية وكانت سبباً لاجتذاب نجوم عالميين، حيث سار نيمار وكريم بنزيمة وكانتي وعشرات النجوم العالميين على خطى النجم البرتغالي إلى الدوري السعودي. لا يمر يوم دون أن يرتبط نجم بالرغبة بترك أوروبا واقتفى أثر كريستيانو رونالدو. وحتى تتضح الرؤية، للمهاجم البرتغالي دور فعال في إعادة تشكيل سرد الدوري، ورفعه إلى آفاق جديدة وإثبات أنه لم يعد مجرد وجهة للاعبين في نهاية حياتهم المهنية.إن صفقة رونالدو ليست مجرد صفقة رياضية مهمة؛ بل تمثل خطوة إستراتيجية أوسع نطاقاً من جانب المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها الرياضية العالمية، كونها تعمل كمكون أساسي لإستراتيجيتها لإعادة تشكيل هويتها الرياضية ورفع مكانتها الرياضية العالمية.