هي مرحلة ينبغي أن نستوعبها قبل أن نتحدث عنها، بل هي حالة انفراج للرياضة يفترض أن نفهمها، وعلى ضوء ذلك الفهم والاستيعاب نتحدث ونفصل كما يجب.....!!!المشروع ضخم ومن أصغى لحديث وزير الرياضة واستوعب الأرقام سيعرف معنى كل كلمة قالها الوزير بل وكل رقم.....!!الأهلي جزء أصيل من هذا المشروع، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، ومرحلة التصحيح فيه ما زالت تواجه بعض العقبات لكنها ستتم، فهي أكبر من أن يعطلها كائناً من كان.....!!!!ملاحظاتنا على العمل قلناها، وهناك من تلقاها برحابة صدر، لأننا قدمنا ما نراه وفق خطاب راعينا فيه أخلاقيات المهنة .....!!!لماذا لا نحفظ للناس حقوقهم بدلاً من إساءات لا تمثل الأهلي ولا جمهوره بقدر ما تروق لانتهازيين لا يهمهم الأهلي بقدر ما يهمه تأدية دور في فترات زمنية أعرفها كانوا كقطع الشطرنج، وبقية التفاصيل في الصندوق الأسود...!!!!النقد رسالة سامية لا أحد يرفضها، لكن المؤامرات والتحريض والتسريبات عمل دنيء لا يمكن أن يقبل به أحد.....!!!حزنت وأنا أرى رئيس الأهلي خالد العيسى يتعرض لذلك المنظر القاسي المصور من جمهور الأهلي بعد مباراة الوحدة، وفي نفس الوقت هي رسالة يجب أن يستوعبها الرئيس ويعيد حساباته ويعترف أن الوعود إذا لم تنفذ ترتد على أصحابها...!!!نعم أقولها بصوت عالٍ، عمل القدم لا يرقى إلى ما نريد، ويجب أن يعدل بعضه في الشتوية، وإن لم يحدث فيجب تغيير رون ولي......!!!!فهل هذا نقد أيها الانتهازيون أم ماذا،،،،؟