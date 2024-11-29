عشنا بالأمس سعادة افتتاح منجز من منجزات بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية «قطار الرياض» وبفضل من الله لم يكن المشروع المنجز الأول ولن يكون بإذن الله؛ لأننا في المملكة العربية السعودية نسير على نهج التطور المستدام، ولفت انتباهي في كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ميزانية 2025 حديثه عن «الاستدامة المالية» حينما قال: «‏الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي»، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى إدارية مالية طويلة المدى تقوم على منهج الاستدامة وتنطلق من الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية وتعمل على خطة محكمة تمكنها من تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع وفي المقابل مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية طارئة.إن الخطة المالية المستدامة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إدارة الموارد المالية بشكل فعّال، مما يقلل من المخاطر المالية، كما تعزز النمو المستدام عبر توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة التي تدعم البيئة والمجتمع وأيضًا تعمل على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الهدر وترشيد النفقات، مما يساهم في زيادة الأرباح، وليس هذا فقط؛ بل تعمل على تشجيع الابتكار بالاستثمار في التكنولوجيا والعمليات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء المالي وترفع من مستوى تعزيز الشفافية مما يساعد في بناء الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.كما أن الخطة المالية المستدامة تلبي الاحتياجات المستقبلية من خلال التخطيط المالي طويل الأجل الذي يأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتشتمل على أهداف واضحة وإستراتيجيات محددة وتعمل على تقليل الاعتماد على مصدر واحد من خلال تنويع الإيرادات، مما يزيد من المرونة المالية وتتيح فضاء محوكم لمراقبة النفقات وترشيدها بفعالية لتحسين الكفاءة وزيادة الأرباح. هذه العناصر كلها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.وتعتبر الاستدامة المالية العنصر الأساسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، من خلال اعتماد ممارسات مستدامة، تحقق النجاح الطويل الأمد وتوفر قيمة للمجتمع والبيئة.ختامًا.. تعتبر الاستدامة المالية في السعودية موضوعًا مهمًا يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة والوطن المزدهر والحيوي والطموح يبدأ من «الاستدامة المالية».