هل ثمة ما يدعو للتفاؤل بالاتفاق الذي خرج إلى النور صباح أمس بين إسرائيل ولبنان ببنوده الـ13 التي تضمنها؟ إنسانياً نعم، هناك ألف سبب وسبب بعد كل الدمار الذي حدث في طول لبنان وعرضه ومئات القتلى وآلاف النازحين والمشردين التائهين، مكينة التدمير الإسرائيلية الهائجة المتوحشة كانت تتلذذ بمناظر اللهب والدخان الذي يملأ سماء لبنان على مدار الأيام والليالي، وتنتشي بركام المباني التي تغطي الأشلاء. أكثر من عام وإسرائيل تستعرض قوتها العسكرية في بلد منهك بلا دولة مركزية ولا رئيس ولا جيش فاعل، بسبب توريط حزب الله له في ما سماه معركة الإسناد لحرب غزة، لتكون النتيجة كارثتين بدلاً من كارثة واحدة.نعم هناك ما يدعو للتفاؤل لكنه يجب أن يكون تفاؤلاً متحفظاً؛ لأن لبنان سبق أن تعرّض أكثر من مرة لمثل هذه الأحداث السيئة، لكنه لم يحرص على إيجاد مناعة وطنية تجنبه الدخول في أزمات باهظة الثمن. الحرب الأهلية قطعت أوصاله قرابة 15 عاماً، واجتاحته إسرائيل في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وأعادت ذلك عام 2006، ولم يكن مستقراً تماماً ما بين تلك الأحداث وبعدها إلا في فترات قصيرة. صحيح أن لبنان كان ساحة للتنافس وتصفية الحسابات الخارجية منذ زمن طويل، عربية وأجنبية، لكنه كان قادراً على التعايش مع ذلك الحال حتى أصبح حزب الله كياناً سرطانياً في جسده، يتحكم في شؤونه ويجره من أزمة إلى أزمة، بغطاء سياسي وعسكري ومالي خارجي.إذا كان لبنان يريد فعلاً نهاية لعذاباته فعليه أولاً إصلاح البيت من الداخل، لن يكون بمأمن من المفاجآت إذا لم يبدأ بهذه الخطوة الأساسية. لا أحد يستطيع منع المغامرين من اقتحام البيوت إذا كانت أسوارها قصيرة وليس لها أبواب يمكن إغلاقها. فكرة أن لبنان في رخائه وشدته ليس سوى غنيمة لزعامات محددة فكرة رديئة وخطيرة جداً، يجب أن تُستبدل بفكرة الدولة الوطنية والجيش الوطني، والولاءات يجب أن تكون للوطن والوطن فقط، وما عدا ذلك فإن الأوضاع ستستمر هشة والأرض رخوة والجو ملوثاً، ولبنان من أزمة إلى أزمة.