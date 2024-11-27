- وصل الكذب بهم إلى أقصى حد من الافتراء والدجل، هؤلاء يمكن أن نصفهم بأنهم المرجفون في الأرض الذين ينشرون الكذب والدجل والخداع بأي طريقة كانت.- السعودية التي وصلت إلى أبعد ما وصلت له من حضارة وتطور ونهضة وبلغت ما بلغت من العلم والمعرفة حتى صارت في مصاف الدول المتقدمة في العالم.- السعودية وضعت رؤية وخطة رسمها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هذه الخطة تحقق جزء كبير منها على أرض الواقع، عظمت هذه البلاد بقيادته وعاد شعبها لحمة وطنية وجزء لا يتجزأ، ولا تأبى ولا تبالي بهؤلاء المرجفين الذين يصورون ويعثون في الأرض فسادا.- ⁠دولة شامخة حافظت على كل قيمها ومكتسباتها؛ فمنذ تأسيسها حاول أعداء الوطن، وأعداء النجاح أن يضللوا العالم بفيديوهات من برامج وفايروسات الخبث الذي انكشف وظهر في أكثر من مرة وجاء الإنصاف من الشرفاء في العالم عند زيارتهم للسعودية.- هذا الإرجاف وهذه الحيل التي يتم تصويرها بالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يصدقه أي عاقل أو شريف، السعودية بشموخها منذ تأسيسها ظلت محافظة على كل قيمها الدينية والتربوية، ووضعت كل إمكانياتها في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والزوار.- في السعودية كل شيء يتقدم بسرعة مذهلة أغاظت الحاقدين والحاسدين، لذلك ليس لهم سبيل سوى الإرجاف والكذب والافتراء.- في السعودية هناك حب وولاء بين الشعب والقيادة منذ تأسيس الدولة والتاريخ شاهد على ذلك.- في السعودية حتى المقيمين على أرضها كتبوا وأنشدوا أحلى القصائد ونثروا حبهم في البلد التي احتضنتهم وأنصفتهم.- في السعودية تجد الكثير من الجمال والصدق والإنصاف الذي هو عنوان هذه البلاد الكريمة الطاهرة.