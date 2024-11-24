لا أظن أن معاصرا عاش في حقب بعيدة وقريبة منها حالياً ينكر فضل أبي الرياضة والرياضيين ورائد الحركة الرياضية بالمملكة الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله، على رياضة الوطن وأندية الوطن ورياضيي الوطن، فهناك تاريخ ينصف كاتبه ويشهد له.......!!أذكّر بذلك مع التأكيد على أن ثمة جيلاً يجب أن يعرف هذه الحقيقة....!!!أما ما يخص الأهلي فهو بلا شك بانيه ومؤسسه الحقيقي بل ورمزه الأول الذي أسسه على أن يكون الأنموذج الذي تبنى عليه رياضة الوطن.....!!!!!هناك أندية دعمها مالياً ودعمها بلاعبين تبدو اليوم ناكرة جميل، وهذا لا يهمنا طالما هناك تاريخ شاهد بقدر ما يهمنا أن يحفظ أمناء التاريخ للرواد حقوقهم....!!!!ولست أنا من يتحدث عن قيمة وقامة عبدالله الفيصل؛ الذي كان في عصره يشكل قوة ناعمة للوطن في الرياضة والشعر والفن والأدب، ناهيك كونه سياسياً درس وتعلم في جامعة الفيصل.....!!أعيد هذا المنشور اليوم من باب في الإعادة إفادة، بعد أن أوغل الشبان الزرق في نكران الجميل..(2)نحن مع أن يعود سالم الدوسري سليماً معافى، ومن يناورون بإصابة سالم هدفهم الاقتيات على نجوميته ليس إلا....!!فمن غير المعقول ولا المقبول أن نصدق ما يثار حول الغياب والعودة من حبكات درامية وقصص خيالية لا أساس لها، ضحكت منها وأشفقت على عقول أصحابها....!!عودة سالم تهمنا أكثر من الهلاليين وأعني تحديداً من ينظرون للنصف الفارغ من الكوب....!!أنزّه سالم كما أنزّه عقولكم عن مثل تلك المماحكات التي لها شكل لكنها بلا مضمون...!!