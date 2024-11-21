• أما قبل؛ نادي الصقور السعودي تأسس بأمر ملكي في العام 2017، ويشرف عليه الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.ويرأس مجلس إدارة النادي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية..• أما بعد: يحمل اسم الملك المؤسس والصقور التي كانت خير معين للأجداد، فكان «مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور» خير وفاء لتحقيق رؤية 2030 وتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بإرثهم..• يعد المهرجان الحدث الأضخم من نوعه في العالم، بعد أن دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، من حيث عدد الصقور المشاركة، حيث وصلت في النسخة الأولى إلى 2350 صقراً.• يتضمن المهرجان مسابقتي الملواح والمزاين. في الملواح يقطع الصقر مسافة 400 متر نحو الشخص الملوح، وأسرع الصقور هو الفائز في كل فئة، أما المزاين فهي مسابقة لاختيار أجمل الصقور.• خصص نحو 25 مليون ريال جوائز لمسابقتي المهرجان اللتين تقامان بمقر نادي الصقور السعودي بملهم، شمال مدينة الرياض.• ونحن نعيش اليوم مع الصقور ومهرجانها الضخم من الطبيعي أن نستذكر الشعر وهل هناك أجمل من هذه الأبيات التي وصف بها خالد الفيصل الصقر:•‏.. استل جناحه ثم حام‏ يرقى على متن الهوا‏• يزفه بعيدٍ وانا محدود‏ في حد النظر• له بالهوا شف ومرام‏ يلعب مع الغيمه سوا• المهرجان يترقبه الصقارون سنوياً من شتى أنحاء المملكة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض صقاري دول العالم، وبات رقماً صعباً في فعاليات الصقور الدولية!• شاركت في المهرجان صقارة سعودية، أميرة تركي المطيري، ولفتت الأنظار بمهاراتها، لكن الحظ لم يحالفها في التأهل.• شارك صقار من أصحاب الهمم في مسابقة الملواح، وتمكن متحدي الإعاقة عيد العتيبي من تحقيق المركز الأول في أحد أشواط الملواح وضمان التأهل للعام الثاني على التوالي.• إذاً نحن أمام واقع فيه من التميز ما يجعلنا جزءاً منه ولو حتى بطرح آرائنا من خلال ما نراه من تميز لهذا النادي الذي ولد عملاقاً!• أخيراً: نتجاهل ليبقى الود مستمراً، وليس لأننا أغبياء.