لقد أصبح التنمر أحد أبرز القضايا التي تواجهها المدارس اليوم، حتى في المؤسسات التي تحمل تصنيف «الخمس نجوم» والتي يُفترض بها أن تكون بيئات آمنة وحاضنة. وحين يتعرض الأطفال للتنمر، تصبح التجربة مؤلمة، بل وقد تترك آثاراً عميقة على نفسياتهم ومستقبلهم. حيث تُظهر الدراسات أن التنمر يمكن أن يؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس وصعوبة تكوين العلاقات الاجتماعية، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة هذه الظاهرة في جميع البيئات التعليمية.تشير الإحصاءات السابقة التي أعدها مركز الملك عبدالله للأبحاث إلى أن نسبة التنمر قد تصل إلى مستويات مرتفعة بين الأطفال والمراهقين في المدارس. ووفقاً لتقرير اللجنة الوطنية للطفولة في السعودية، فإن 57.1% من الفتيان و42.9% من الفتيات يعانون من التنمر في المدارس.وقد أولت الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً لحماية الأطفال من هذه الظاهرة، حيث تم وضع قوانين مثل نظام حماية الطفل لضمان حقوقهم وتأمين بيئة تعليمية آمنة وخالية من الإساءة أو التنمر. تلزم هذه القوانين المدارس بتطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة الأطفال وصون كرامتهم.التنمر ليس مجرد سلوك عابر أو مشكلة طفيفة يمكن التغاضي عنها. ينبغي على الآباء أن يكونوا يقظين بشكل خاص لهذه المشكلة، إذ قد تظهر علامات التنمر في سلوك الطفل بشكل غير مباشر، مثل التغييرات المفاجئة في المزاج، العزوف عن الذهاب إلى المدرسة، أو فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها سابقاً. الوعي بهذه المؤشرات يساعد الآباء في التدخل المبكر وتقديم الدعم اللازم. إنه سلوك مدمر يمتد تأثيره إلى حياة الأطفال بشكل كبير، حيث يزرع في قلوبهم مشاعر الخوف، القلق، وانعدام الثقة بالنفس. وقد يؤدي التنمر المستمر إلى انسحاب الطفل اجتماعياً، تراجع أدائه الدراسي، وفي بعض الحالات، قد ينتهي به الأمر إلى آثار نفسية دائمة مثل الاكتئاب.يتخذ التنمر أشكالاً متعددة، منها اللفظي الذي يشمل الإهانات والسخرية، والجسدي الذي يتضمن الاعتداءات البدنية، والعاطفي الذي يتجلى في الإقصاء والتجاهل. وتختلف دوافع التنمر بين الرغبة في السيطرة، نقص التوجيه التربوي، ومحاولة البحث عن إثبات الذات بطرق خاطئة.عندما يتعرض الطفل للتنمر، يشعر بالألم الذي قد لا يراه المحيطون به. يمكن للآباء التعرف على علامات التنمر من خلال ملاحظة تغييرات في سلوك الطفل، مثل الانعزال المفاجئ، تراجع الأداء الدراسي، أو ظهور علامات القلق والخوف. يبدأ بتكوين صورة سلبية عن نفسه، ويشعر بأنه غير مقبول أو محبب من قبل الآخرين. وتنعكس هذه المشاعر على ثقته بنفسه، علاقاته الاجتماعية، وقدرته على التكيف مع البيئة المحيطة.الآثار النفسية للتنمر لا تنتهي بانتهاء الحادثة؛ قد يبقى الطفل يعاني من آثارها لفترة طويلة. وللتعامل مع هذه الآثار، يمكن للآباء توفير بيئة داعمة تتسم بالحب والتفهم، وتشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره دون خوف. كما يُنصح باللجوء إلى الاستشارات النفسية المتخصصة عند الحاجة لتعزيز قدرة الطفل على تجاوز هذه التجربة واكتساب مهارات التعامل مع المواقف المستقبلية. هذا قد يساعد على تطويره العاطفي والعقلي بشكل صحي. كما قد ينعكس ذلك في سلوكيات غير متوقعة مثل العزلة أو العدوانية.لمكافحة التنمر في المدارس، يجب تبني سياسات حازمة تبدأ من التوعية بأهمية الاحترام المتبادل وتعزيز القيم الإيجابية بين الطلبة. لذا، فمن الضروري وجود خطط واضحة للإبلاغ عن حالات التنمر والتعامل معها بسرعة وفعالية. كما يجب إشراك أولياء الأمور والمعلمين في جهود مشتركة لدعم الأطفال المتضررين وتوفير بيئة آمنة تضمن لهم الشعور بالحماية.تقديم الدعم النفسي للطفل الذي تعرض للتنمر أمر بالغ الأهمية. يجب على الآباء الاستماع جيداً لشكوى الطفل دون الحكم المسبق، وطمأنته بأنه ليس وحده، والعمل مع المدرسة لوضع خطة لمواجهة المشكلة. الجلسات الإرشادية وبرامج الدعم النفسي تساعد الطفل على استعادة ثقته بنفسه وتعلم كيفية مواجهة المواقف المشابهة في المستقبل.وفي نهاية المطاف، يكمن الحل الأمثل لمواجهة التنمر في بناء مجتمع مدرسي متماسك، تتجذر فيه قيم الاحترام والتفاهم، ويستمد قوته من التعاون بين الإدارة، أولياء الأمور، والطلبة.إن التنمر ليس مجرد مشكلة يمكن التغاضي عنها، بل هو تحدٍّ يتطلب استجابة حازمة تضمن سلامة أطفالنا النفسية والجسدية، وترسخ لهم مستقبلاً أكثر أماناً وثقة.