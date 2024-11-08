في الغرب في جميع البرامج الصباحية والمسائية وحتى برامج المقدمين الكوميديين هناك فقرة لاستعراض أحدث الكتب في الأسواق تستضيف الكتاب، بينما جميع البرامج العربية الصباحية والمسائية لا تتضمن فقرة للتعريف بأحدث الكتب، وهذا جزء من أسباب انخفاض نسبة مطالعة الكتب في العالم العربي، حيث لا يوجد أي ترويج إعلامي وصحفي لها، وعلى سبيل المثال الصحف الغربية لها قوائم بأكثر الكتب مبيعاً بينما لا توجد صحيفة واحدة سعودية أو عربية لها قائمة بأكثر الكتب مبيعاً، مع العلم أن انخفاض مطالعة الكتب ليس فقط مؤشراً حضارياً سلبياً يدل على ضعف الثقافة العامة ودور المعرفة والفكر والعلوم في حياة الناس إنما الأهم أن ضعف مطالعة الكتب يعني أن الناس لا يطالعون ما يجعل سلوكهم أفضل في الحياة؛ فمن يطالع كتباً عن العلاقة الزوجية يصبح زوجاً أفضل، ومن يطالع كتباً عن التربية يصبح أماً وأباً أفضل، ومن يطالع كتباً عن التنمية الذاتية يصبح موظفاً أفضل، ومن يطالع كتباً نفسية وكتب الحكمة يصبح إنساناً أفضل، ولذا ضعف مطالعة الكتب له آثار مادية ومعنوية سلبية في شتى مجالات الحياة؛ فمن لا يطالع كتب التربية ستكون تربيته لأبناء عشوائية وتبعاً لمزاجه ويستعمل فيها العنف والشدة لأنه غير مدرك لعواقبها السلبية، وسبب رئيسي للطلاق الذي صارت زيادته ظاهرة هو جهل الأزواج بالثقافة الزوجية، ولذا هناك اقتراح بإلزام الخطابين بدورة توعوية زوجية، لكن حتى الدورة لا تغني عن الكتب، وجزء كبير من أسباب التهرب من توطين الوظائف، هو كما يقول أرباب العمل، افتقار المواطنين لثقافة العمل وهو سبب كثرة التسرب الوظيفي وكتب التنمية الذاتية هي مصدر تكريس ثقافة الالتزام بالعمل ونرى ظواهر تشير لشيوع الحمق بدل الحكمة في كثير من السلوكيات الفردية، مثل كثرة الشجارات والطلاق في نهار رمضان، وجرائم قتل على أتفه سبب مثل الشجار على موقف سيارة أو نظرة تم تأويلها بأنها استفزازية، فهذا كله من هشاشة التركيبة العقلية للناس بسبب افتقارهم لعلم الحكمة و التربية النفسية والعقلية، ومكون أساسي لجودة الحياة في أي مجتمع هو الثقافة العامة السائدة فيه والتي تتأثر بمعدل مطالعة الناس للكتب، فالكتب كفيلة بمعالجة الأنماط العامة السلبية وتصحيحها وجعل الناس أفضل من كل وجه، وهناك بلدان اشتهرت بحسن المعاملة مثل اليابان وهذا يرفع من جودة الحياة فيها ويشجع السياحة فيها، وهناك بلدان اشتهرت بسوء المعاملة والأخلاق لدرجة أن هذا صار سبباً أساسياً لعزوف الناس عن السياحة والاستثمار فيها، فكل مقاطع تغريدات وتعليقات السياح عن خبرتهم فيها منصب على سلبيات المعاملة وسوء خلق أهل البلد، أي أن سلبية الثقافة السائدة ونوعية العقلية والنفسية السائدة لها أضرار مادية وليس فقط معنوية ولا شيء يصلح أخلاق الناس غير القراءة، كما أن ضعف مبيعات الكتب بسبب عدم وجود تغطية إعلامية وصحفية لها يمنع المؤلفين من التفرغ ويجبرهم على العمل في مهن تجلب لهم دخلاً مادياً وهذا يخفض من نوعية إنتاجاتهم لأنه لا يكون لديهم الوقت الكافي لتجويد صنعتهم والمطالعات لمصادر المعرفة والثقافة، وهذا سبب الفارق بين مستوى الكتب العربية والكتب الأجنبية، فالمؤلف الأجنبي متفرغ للتأليف، ولذا يجب أن تكون هناك قوائم لأكثر الكتب مبيعاً في الصحف والبرامج التلفزيونية وتغطيات أو مراجعات لها ومقابلات مع المؤلفين، وفقرة في البرامج لأحدث الكتب كما هو الحال في الغرب، فالعرب يجب أن يصبحوا أمة شغوفة بالقراءة لكي تصطلح أحوالهم.