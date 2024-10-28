جعلت هيئة الترفيه من «الرؤية» واقعًا ملموسًا، وفعلاً منجزًا، فانتشرت رحلة الإبداع وعادت الفطرة السليمة لتلقى التعبير الجمالي المتسق مع روح العصر وجودة الحياة ومتطلبات الواقع.عاش محبو الطرب الأصيل وعشاق اللحن الجميل في موسم الرياض الخامس ليلة فرح، ليلة عصيّة على النسيان، تراقصت فيها أطياف الذكرى على شاشات القلوب، ومرايا الخواطر، وتجلّت فيها معاني التكريم والعرفان والوفاء لمن يستحقّون ذلك فرضًا وتعيينًا.أسرجت فيها ثريات الوفاء لإبداع مطرب الأجيال الدكتور محمد عبدالوهاب، صاحب مدرسة فنية عظيمة تأثر بها جيل كامل في مصر والعالم العربي.كيف لا تكرّم الرياض أول موسيقي وثالث فنان على مستوى العالم حصل على الأسطوانة البلاتينية وشحن القلوب شجنًا بألحانه وأغانيه.ليلة طرّز فيها الحب والامتنان بخيوطه الذهبية سماء الرياض، لفنان عظيم بتاريخه الممتد عبر الزمن فهو أول مُدرس للغناء والموسيقى في مدرسة الأوقاف زمن سعد زغلول رئيس الوزراء المصري آنذاك صحب الشاعر أحمد شوقي وسافر معه إلى باريس وعاش عالم الفن والموسيقى والغناء.غنى وهو في الحادية عشرة من عمره لعبده الحامولي (عذبيني في مهجتي... فمهجتي بين يديك... وآمريني فالقلب طوع يديك)ولحّن أول أغانيه من كلمات أحمد شوقي أمير الشعراء في حفل زواج ابنة أخيه (زفة العروسة).كتب له شوقي أول أغنية عاطفية غناها على أحد مسارح القاهرة (شبكت قلبي يا عيني يا فايتني لسهدي على كيفك تعال لي والّا أبعت طيفك توحشني وأنت ويايا وأشتاق لك وعينيك في عينيا وأذَّلل والحق معايا واجي أعاتبك ما تهونش عليا).مثّل أول مسرحية أمام منيرة المهدية (كيلوبترا) وكان لها الفضل الأول في انطلاقته الفنية فأصبح يقيم حفلاته على مسرحها فغنى (يا جارة الوادي وبلبل حيران وكلنا نحب القمر وخائف أقول اللي في قلبي).مثّل أول فيلم بعنوان الوردة البيضاء عن قصة حب عاشها ثم تزوجت من أحبها بغيره وغنى في حفل زفافها (يا لوعتي يا شقايا يا ضنى حالي) تعبيراً عن عذابه وتعاسته على حب لم يتم.وغنى (ضحيت غرامي علشان هناكي) راسماً صورة صادقة لمشاعره المقتولة.تعرّفت على مطرب الملوك وأنا طالب في جامعة القاهرة أذهب إلى كازينو قصر النيل ساعة العصارى وشمس الأصيل تداعب خدود النيل، أقضي وقت الحنين أمامه والفلوكات تتهادى على أمواجه وهفهفة الأشجار وشدو العشاق وصوت الحياة، صدفة سمعت أغنية لامست قلبي وأخذتني إلى مناطق في الروح، سألت الجرسون مين دا؟قال محمد عبدالوهاب بتاعناكان يغني سمعت في شطك الجميلِ ما قالت الريحُ للنخيلِيسبح الطيرُ أم يغني ويشرح الحبَ للخميلِ؟وأغصنٌ تلك أم صبايا شربن من خمرة الأصيلِ؟آهٍ على سرك الرهيبِ وموجك التائه الغريبِيا نيل يا ساحر الغيوبِسرح بي خيال الشباب وفورة الصبا وتخيلت هفهفة الريح وهي تلامس سعف النخيل وكأنها العشيق يذيع سراً في أذن الحبيب، عشقت عبدالوهاب وبحثت عنه بشجن لا يوصف. فألحانه تنزل على القلوب سلاماً وصوته المعتق بألحانه المجنحة في فضاء التفرد والإبداع يرد الروح للمحبين والحيارى.أدمنت إذاعة أم كلثوم ذاكرة الأغنيات القديمة لأساطين الطرب الأصيل أسهر مع أغانيه على نور الشرفات الحميمة والشبابيك النصف مغلقة فقاهرة الليل والحنين تضمك بحنان إلى صدرها بحيث لا ترغب في حضن غيرها أبداً.فتعلمت الحب وذقت طعم الحرمان وخفق القلب ورق الفؤاد اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حال نام وسهرني والا فاكرني والا مش عالبالصبحني في هم وويل من طول ما بفكر فيهنساني أنام الليل خلاني أبات أناجيهكل ده كان ليهسمعته يغني الصبا والجمال في هدأة ليل القاهرة الحنونسَكِرَ الرَّوضُ سَكْرَةً صَرَعَتْهُ. عِنْدَ مَجْرَى العَبِير مِنْ نَهـْدَيْكِقَتَلَ الوَرْدُ نَفْسَـهُ حَسَداً مِنْكِ. وَألْقَى دِمَـاهُ فِـي وَجْنَتَيْكِوَالفَرَاشَـاتُ مَلَّتِ الـزَّهر لَمَّا. حَدَّثَتْـهَا الأنْسَامُ عَنْ شَـفَتَيْكِرَفَعُوا مِنْكِ للجَمَالِ مثالا. وَانْحَنَوْا خشعا عَلَى قَدَمَيْكِزمن عشته بكل طاقة الحب والافتتان،ألحان جميلة وأغانٍ تدخل القلب فتوجعه من قد ايه كنا هنا من شهر فات والا سنةأيام ما كنا لبعضنا والدهر غافل عنناافتكر يوم وافتكرنيافتكرني في غروب الشمس والليل بيناديها والأماني هيا رايحة وراح نصيب العمر فيهاانا والعذاب وهواك آه يا جارحني تراعيني قيراطرصيد من الأغاني والألحان والأفلام والموسيقى تركها لنا عبدالوهاب لنعيش على ذكراها ونجفف دموع الحنين على موسيقاهاهذا التراث الفني البهي ما كانت ستتعرف عليه الأجيال لولا تلك «الرؤية» الجريئة والطموحة التي أحيت موات قلوبنا، وحسنت سبل حياتنا ومهدت لنا طريقا نحو التألق والإبداع.رؤية منسجمة مع روح الإنسان وجبلته على حب الجمال والبحث عن مكامنه عكست الرغبة في تعمير الحياة ورفاهية الإنسان وحتمية البحث عن جودة الحياة التي عرفناها مع «الرؤية»، ومعاني الوفاء مع «هيئة الترفيه».كل الحب والشكر والعرفان على ليلة عبدالوهاب بكل ما فيها من كرم وأصالة وتجهيزات وتحضيرات وفن وفنانين.