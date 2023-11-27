لا حديث يعلو على حديث ديربي العاصمة، أو بمعنى أكثر وضوحاً أقوى ديربي في الشرق الأوسط، وإن قلت من أقوى عشرة ديربيات في العالم فربما يحاججني كثر ويقولون من أفضل خمسة ديربيات في العالم.النصر والهلال هما خلاصة كرة القدم في دورينا، ومن يتأمل الأسماء يدرك حقيقة هذه الخلاصة.ضرب الهلال بقوة أمام الحزم، وخرج من المباراة بغلة كبيرة من الأهداف أربكت النصراويين قبل سهراية الجمعة المنتظرة.تسعة أهداف «أشكال وألوان» هي البروفة قبل النصر وجدت فيها هلالاً لا يرحم.النصر هو الآخر جاهز لهذه الموقعة التي ينتظرها رونالدو على أحر من الجمر، وأقول ينتظرها كون نتيجتها تفرق مع النصر إذا كسب، أما إذا خسر فعندها سنؤكد أن الدوري هلالي.(2)قدم الأهلي أمام الشباب أداء قبله المحللون ورفضه جمهور الأهلي وأنا معهم.ما فائدة السيطرة إذا لم تسجل سيما أن الفرص كانت أكثر من أن تحصى.الحل لا أملكه لا أنا ولا الجمهور بقدر ما هو في حوزة اللاعبين ومدربهم ماتياس.(3)(الحرف) لـ(هاشم الجحدلي): المثالية المفرطة عبء ثقيل والجدية الصارمة تقتل الفرح،ولكن ليس البديل أن تكون عبثياً في كل شيء ومنفلتاً في كل حال..‏.. دائماً هناك مناطق يمكن أن تبتهج وتمرح فيها‏دون أن تتحسر أو تخاف من تداعياتها‏أو تدفع ثمناً باهظاً مقابلها.• ومضة:«يقولون إن الزمن يشفي كل شيء، ويقولون إنك تستطيع أن تنسى دائماً، لكن الابتسامات والدموع على مرّ السنين لا تزال تمزّق أوتار قلبي».‏- جورج أورويل