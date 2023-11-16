أحاول «من مبطي» أبرّر وأمرّر في آن واحد كثيراً من التجاوزات للأحبة في مصر الشقيقة وتأبى الأحداث والمواقف إلا كشف بعضهم.أتحدث هنا عن أكثرية وليس أقلية، ولا أعلم السبب والأسباب التي تجعلنا نتحمل غلهم، لكنني أدري أن وراء صدورهم ما وراءها.صلاح الذي نحبه كما يحبه عشاق كرة القدم ما إن ظهر في الأخبار أن هناك نية لانتقاله للدوري السعودي إلا وظهرت أصوات في الإعلام المصري تطالب باستمراره في ليفربول بحجة وحجة، والكلام يكشف خباياه مضمونه.اليوم يتعرض الممثل بيومي فؤاد لحملة إعلامية وشعبية لأنه حضر وشارك في موسم الرياض وأعلن حبه للسعودية.تلامذة محمد صبحي والقبطان يكرسون من حين إلى آخر لوهم يرونه حقيقة مع أن الحقيقة تبان من خلال كلماتهم التي تلتحف السواد.الفنان بيومي فؤاد تُعجَبُ بتمثيله أو العكس.. هذا أمرٌ طبيعي بعالم الفن.‏لكنْ غير الطبيعي أنْ يُكره ويُشيطن ويوسم بأقذرِ العبارات بسبب أنَّه عَـبَّر بصدق عن حُبهِ للمملكة العربيَّة السعوديَّة، وتقديره للشعب السعودي.‏«شيء عجيب جداً»..منشور أراد من خلاله الزميل خالد الشعلان أن يقول «فاهمينكم بس نطنش» لكي لا تكبر كرة الثلج.تسأل الجريء مرتضى منصور على هامش هذه الحملة الإعلامية ماذا لو ذهب بيومي إلى غير الرياض وقال ما قال من عبارات مبهجة هل سيناله ما يناله اليوم من كلام؟مرتضى يجيب لا.. نعم لا، ويضيف: المستهدف بهذه الحملة تشويه المملكة التي هي أكبر من هؤلاء العيال والكلام الأخير يكشف وضعهم.(2)«مشكلتهم ليست مع بيومي فؤاد..‏مشكلتهم فقط مع السعودية..‏ليش بيومي فؤاد مدح السعودية..‏هل تعلم أن من هاجم ⁧‫بيومي فؤاد‬⁩ لو عرض عليه يأتي للسعودية بعقد مباشرة يأتي واستحالة يرفض العقد؟‏هل تعلم أنه يوجد فنانون مصريون عملوا حفلات في مصر والإمارات ودول كثير ما حد درى عنهم ولا أحد هاجمهم؟‏هل تعلم أن السينما والحفلات والمهرجانات ليست متوقفة في مصر؟‏هل تعلم أن هؤلاء المرتزقة ما همهم فلسطين؟‏هل تعلم أن هؤلاء المرتزقة تغيظهم نجاحات السعودية؟‏هل تعلم أنه مخطط إخونجي قذر لضرب العلاقات السعودية المصرية؟‏مليون تحية لكل مصري محترم يعلم جيداً هذا المخطط الإخونجي القذر ويقف بكل قوة بوجه هؤلاء المرتزقة..‏ملاحظة: اللي يحترم السعودية نحترمه، وأي شخص يسيء نعلّمه كيف الأدب والاحترام»..التوقيع: فهد خالد الخريجيومضة:الإنسان الناقص دائما يكمّل نفسه بأذية الناس.