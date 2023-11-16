انتهت الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، وأتت فترة الإيقاف الدولي التي أصبحت مصدر إزعاج لعاشقي الدوري السعودي، بسبب الشغف والحماس المستمر في مشاهدة جمال المنافسة بين الأندية السعودية، والذي أصبح محط أنظار العالم وشغف جماهيرهم في انتظار مشاهدة كل مباراة والتي تزداد قوة بين جولة وأخرى.بينما يعتبر فرصة لجميع الأندية في تكثيف التدريبات وإراحة اللاعبين على المستوى المحلي والدولي، حتى يتم الاستعداد لخوض باقي المنافسات والبطولات الأخرى محلياً ودولياً، وتمكين المنتخبات خوض المباريات لتهيئتها للبطولات الكبرى عالمياً، وإعطاء فرصة لاختيار الأفضل من لاعبي الأندية خلال المعسكر.ولكن هذه الفترة تختلف عن باقي الإيقافات الدولية السابقة؛ وذلك بسبب الحماس المشتعل جماهيرياً في انتظار أقوى ديربي على مستوى الأندية السعودية، والذي سيكون بين فريقي النصر والهلال الموافق 1 ديسمبر 2023 والذي سيشهد أقوى منافسة محلياً.في حين تفاجأ الجميع باستبعاد المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني لكل من سالم الدوسري، وياسر الشهراني، وناصر الدوسري، وحسان تمبكتي من معسكر المنتخب السعودي بداعي الإصابات وعدم استطاعتهم خوض التدريبات الجماعية، مما سبب تساؤلات كثيرة بين إعلاميي وجماهير الأندية ؟!لماذا تم استبعاد لاعبي نادي الهلال في هذه الفترة بالذات والتي تتوافق مع عودتهم لملاقاة نادي النصر ؟!هل تم استبعادهم لتهيئتهم لأقوى ديربي محلي وتكثيف التدريبات الشخصية ؟!تساؤلات كثيرة عن سبب الاستبعاد من معسكر المنتخب، والذي يعتبر الأكثر أهمية بالنسبة للرياضة السعودية، مما أعطى إثباتاً للجميع بأن نادي النصر مصدر الرهبة والقوة التنافسية للجميع بما يمتلكه من القوة الأدائية والفنية.غضب جماهيريلا زلنا نعاني في الوسط الرياضي من التمييز الواضح بين الأندية السعودية، خاصة أمام التحكيم والفار بسبب الأخطاء الكبيرة والمُعترف بها والتي وقعت خلال هذا الدوري بشكل كبير، مما تسبب في إيقاف لاعبين بالخطأ وإلغاء الكثير من الأهداف، وأثار غضب الجميع وتساؤلاتهم عن قانون لإيقاف هذه الممارسات غير الرياضية.