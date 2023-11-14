طرحت منصة استطلاع سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية للعموم لإبداء مرئياتهم، والمشاركة في استطلاعات رأي العموم للأنظمة والسياسات عبر منصة استطلاع، تلقي على المجتمع والمهتمين فيه مسؤولية المشاركة في صياغتها وتعديلها وإضافة الأفكار والاقتراحات المفيدة !وقد أكد لي أحد المسؤولين أن مشاركة العموم في هذه الاستطلاعات بآرائهم وأفكارهم قد ساهمت في تحسين الأنظمة وتطوير السياسات وتلافي السلبيات، مما يؤكد أن المشاركة في هذه الاستطلاعات ذات قيمة عالية وأهمية بالغة لدى صناع القرار !في حالة سياسات البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية الذي وضعه المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، مسؤولية المجتمع مضاعفة في المشاركة في الاستطلاع وإبداء المرئيات، فهم معنيون بشكل مباشر كل في مجال ومكان عمله بتوفر بيئة عمل آمنة وصحية تحقق الإنتاجية والاستدامة، فالهدف الرئيسي من سياسات البرنامج الحد من حوادث العمل المهنية من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لها لمنع تكرارها، ودعم وتمكين جميع المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، بالإضافة لتصميم الآليات والبرامج الداعمة لأتمتة النموذج التشغيلي للتبليغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية، كذلك تنمية القدرات والكوادر الوطنية في مجال التحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية !باختصار.. يعمل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على أتمتة نظام وطني شامل من خلال توحيد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بما يساهم بفاعلية في برامج التحول الوطني والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوفير بيئات عمل آمنة سليمة وصحية، تحفز على العمل والإنتاج، والمشاركة في الاستطلاع تعزز علاقة ودور أفراد المجتمع في إبداء الرأي بصياغة الأنظمة والسياسات التي تتعلق بحياته !