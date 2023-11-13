ألا ما أبلغ العرب في مثلها السيّار: «إنْ كُنْتَ كَذُوبا فَكُنْ ذَكوراً».مثل يتجلى أمامي الآن وأن أقرأ موقفين يظهر فيهما كذب «حزب الله» الصراح الحمبريت، وهرطقات أمينه العام حسن نصر الله في خطابه الأخير، والذي زعم فيه -في ما زعم- أن عملية «طوفان الأقصى» كانت بقرار وتنفيذ فلسطيني بحت، ودون تدخّل أي ذراع خارجية مساندة؛ بل وحتى دون علم «حزب الله» وسيدته إيران بهذه العملية، وإنما جاء تدخلهم للنصرة بعد يوم من بدايتها، أي في يوم 8 أكتوبر 2023م.. لكن لم يمضِ على قوله الماسخ هذا بضعة أيام حتى تكشّف الدور الخفي الذي يلعبه «حزب الله» ومن خلفه إيران في تحريك خيوط هذه الحرب، وقيادة دفتها وتوجيهها وفق المطامع والرؤية «الصفوية»..فلو أنا قبلنا أن «طوفان الأقصى» كانت قراراً فلسطينياً محضاً بزعم «حزب الله»، فإنه من باب أولى أن تكون تداعياتها شأناً يخص الفلسطينيين أنفسهم أيضاً، متغاضين في ذلك عن اختصار الشعب الفلسطيني وحقه في أجندة «حركة حماس»؛ وما هي بذلك..فواقع الحال يشير إلى سعي الجميع بما فيهم «حركة حماس» نفسها إلى البحث عن هدنة توقف الحرب ولو لأيام حتى يتسنى للجميع غوث وإعانة الشعب الفلسطيني، الذي انهالت عليه آلة القمع والموت والدمار الإسرائيلي الأعمى بحقد وكراهية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية.هذه الدعوة للهدنة لا ولم تجد معارضة إلا من «حزب الله» وربيبته، فما إن أعلنت المملكة العربية السعودية عن قمة عربية لتدارك الوضع الكارثي في قطاع غزة، حتى علا صوت النعيق من عضو مجلس حزب الله المركزي الشيخ نبيل قاووق، سارقاً اللسان الفلسطيني بالقول: «شعب فلسطين لا يراهن على القمة العربية الطارئة، وإنما يراهن على استراتيجية المقاومة وصواريخ وبنادق وسواعد المقاومين في غزة».. فبأي حق وعبر أي تفويض خوّل «حزب الله» لنفسه صفة الحديث نيابة عن الشعب الفلسطيني، ليعرف ما يريده وما يرجوه وينتظره، وهو الشعب الذي جهر بها صراحة ونادى بهدنة عاجلة لغوثه ونجدته من حالة الشواء الآدمي التي يتعرض لها، والتطهير العرقي الذي يجابهه، فلو كان «قاووق» أميناً في ما يزعم، وصادقاً هو وحزبه في ما يدّعي، لوجب عليهم أن يبتدروا العدو، وهو على مرمى حجر منهم، بما لديهم من عدة وعتاد ظللنا نسمع عنها في كل خطاب فكِه وما تملكه المقاومة من صواريخ وراجمات ستدك تل أبيب، وترمي إسرائيل في البحر، فالفرصة الآن مواتية، والعدو أمامهم، فلا أقل من أن يخفت صوت «العنتريات اللفظية، والمفرقعات الكلامية»، وتنطلق عوضاً عنها الصواريخ الماحقة للعدو، والجالبة للنصر المظفر للمستضعفين في الأرض، فبغير هذا الصنيع يصحب هذا الخطاب الذي يقوده «حزب الله»، ضرباً من التحريض على مزيد من الإبادة للشعب الفلسطيني الأعزل، وسوقه إلى محرقة لا يملك معها أسباب الدفع والمواجهة المطلوبة والمتكافئة.بمثل هذه الخطابات غير المتزنة والفاقدة لجوهر الحكمة وتقدير الأمور تقديرها الأمثل تفقد القضية الفلسطينية الكثير والكثير، وهي من أعدل القضايا على الإطلاق في عصرنا الحاضر، ولكن ابتليت بمجموعات تضعف موقفها من حيث أرادت النصرة لها -إن أحسنا الظن في مسعاها، وليس في قولنا بالتزام جانب الحكمة في تقدير الأمور أي ضرب من ضروب الخنوع أو التسليم بمقتضيات الاحتلال؛ بل على العكس، إنها دعوة مهمة لأخذ كافة أسباب النصر وفق مقتضيات التوجيه الإلهي «وأعدوا..»، فهذا الإعداد له أوجه كثيرة، ومسارات متعددة، ويتطلب تقريب وجهات النظر، وتوحيد الجبهات، ونبذ الخلافات، وحشد التأييد العالمي، وبالجملة الاستيقان من أسباب النصرة الكاملة باستعادة الحق السليب، ونيل إحدى الحسنيين..؛ هذا هو الوضع الذي يجب أن يكون سيد الموقف.. فإن مرحلة الانحاء لتمر العاصفة من مساقي الحكمة وضرورات تقدير الأمور التقدير الأمثل، وإن بدا في طواياها مظهر من مظاهر الخنوع عند المستعجلين والحمقى وأصحاب «الحلاقيم» العريضة والأيدي المرتجفة، لكنها تستبطن قوة سيدركها الجميع وشيكاً إن هم قرأوا التاريخ جيداً، ولنا في صلح الحديبية العظة والاعتبار، وإلى حين ذلك فليكف «حزب الله» عن صب الزيت على النار، وليترك القضية الفلسطينية لأصحابها الحقيقيين، ويزيح عنها ثقل الوطء الصفوي، فإنها قضية العرب والمسلمين، وهم الأقدر على حلها بما يشفي الصدور ويحقق المنى والمراد، وإن طال الزمن.