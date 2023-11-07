توازن الردع الاستراتيجي، آلية لحفظ السلام والحفاظ على الاستقرار.. والأهم: منع نشوب الحروب. الدول تتردد في اللجوء لخيار الحرب، خشية الهزيمة، لا تطلعاً للنصر، بالضرورة. تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لتفادي الحرب، لا يكون إلا بإقناع العدو أو الخصم، أنه: ليس من مصلحته التفكير في خيار الحرب، مما قد يزيد احتمالات خسارته لها، عن توقعات انتصاره فيها.. أو على الأقل: إضعاف وضعه السياسي في إدارته للصراع، بإضافة تراكمية سلبية، لموقفه التقليدي من قضايا الصراع.قوة الردع الحقيقية تكمن في الاحتفاظ بهيبة الطرف الأقوى في معادلة الردع، لدرجة الثقة في عدم تخيل تفكير الخصم في اختبار معادلة الردع القائمة، دعك من إمكانية محاولة تحديها. قد يحتاج الطرف المتفوق في معادلة الردع، تذكير خصمه أو عدوه الرئيس، من آن لآخر، بإمكانات الردع الحاسمة التي يمتلكها، عن طريق تجربة قدراته الردعية تجاه أطراف أخرى، أو حتى طرف رئيس بعينه، يتم انتقاؤه في لحظة ضعف نادرة.استخدمت إسرائيل «تكتيك» الذراع الطويلة، ضد مواقع في عمق العرب الاستراتيجي البعيد، كغارتها على تونس (1 أكتوبر 1985).. أو بعيداً عن محيط مسرح صراعها مع العرب، مثل: عملية عنتيبي (27 يونيه 1976). كما لا ننسى محاولات تجربة مسرح عمليات الصراع المباشرة، مثل الغزو الإسرائيلي للبنان، ودخوله بيروت (صيف 1982). حتى إن إسرائيل جربت جدارة استراتيجية الردع لديها، لإظهار عجز عدوها الرئيس: الدفاع عن جبهته الداخلية (الغارة الجوية على مدرسة بحر البقر في مصر، 8 أبريل 1970).مثل ما تعتمد استراتيجية الردع على متغيرات كمية يمكن قياسها، تعتمد الاستراتيجية المضادة على متغيرات ليست بالضرورة كمية، لكنها فاعلة في تحدي هيبة الردع. الأمر يتطلب إرادة سياسية لتحدي الواقع الذي تريد أن تفرضه معادلة الردع. متى سقطت هيبة الردع، تسقط معها أسطورة الردع، التي كثيراً ما تتخفى خلف شعارات مثل: الذراع الطويلة.. والجيش الذي لا يقهر.. وأنظمة الدفاعات المنيعة.. واستحالة تغيير الأمر الواقع.. والتفوق العلمي والتكنولوجي الذي لا يُضاهى.. والتذكير بدعم النظام الدولي، للأمر الواقع... إلخ.في حقيقة الأمر: العربُ، في صراعهم مع إسرائيل، طالما تعرضوا لـ«بروباغندا» الردع، أكثر من أن هناك، بالفعل، وضعية ردع، لصالح إسرائيل، غير قابلة للتحدي واختبار جدارتها الاستراتيجية. لقد تعرض العربُ لـ«بروباغندا» الردع، من قبيل: سردية التزام الغرب، الولايات المتحدة بالذات، بضمان تفوق إسرائيل الاستراتيجي، على كل الدول العربية! أيضاً: الإمعان في استراتيجية الغموض البناء، تجاه برنامج إسرائيل النووي! ومقولة: إن الدخول لقلب وعقل الغرب لا يكون إلا من البوابة الإسرائيلية. كلها شعارات، أكثر من كونها حقائق، بَنَت بموجبها إسرائيل والولايات المتحدة استراتيجية ردع مزيفة ضد العرب، من أجل القبول بإسرائيل في المنطقة.. بل أكثر: الخضوع لها كقوة إقليمية مهيمنة.العربُ اختبروا استراتيجية الردع المصطنعة هذه في حرب أكتوبر 1973، عندما تهاوت خطوط الدفاع الإسرائيلية على طول قناة السويس وفي مرتفعات الجولان، في ست ساعات. عندها ظهر (عملياً) زيف استراتيجية الردع الإسرائيلية. ولم تَحُلْ استراتيجية الردع الإسرائيلية، حينها، دون شن العرب الحرب، والانتصار عسكرياً فيها.في السابع من أكتوبر الماضي، تمكنت فصائل غير نظامية فلسطينية، من كسرِ هيبةِ استراتيجية الردع الإسرائيلية، بإظهار الجيش الإسرائيلي، الذي شِيْعَ أنه لا يقهر، كم هو في حقيقة الأمر، هش ومتراخٍ وغير مهني، عندما تم اجتياح العديد من مستوطناته.. وأسر العديد من جنرالات ألويته وفرقه.. وعندما أقدم ذلك الجيش على التضحية بمواطنيه، للتصدي لمهاجميه! لقد بلغت استراتيجية الردع الإسرائيلية منتهاها، عندما اكتشف العالم أنها تقوم أساساً على ترويع المدنيين، مع ذلك لم تنجح في تحقيق الهدف الاستراتيجي من هذا الجنون الغاشم في استخدام القوة المفرطة، لا في القضاء على المقاومة، ولا في كسر إرادة الفلسطينيين.إسرائيل كان لديها «بروباغندا» ردع، وليس استراتيجية ردع حقيقية، دعك من أن تكون فعّالة. إسرائيل لم تصمد ساعات أمام هجوم السابع من أكتوبر الماضي، لتستنجد بالولايات المتحدة، من أجل استخدام إمكانات الردع الاستراتيجي لدى واشنطن، لإنقاذها من الهزيمة، وبالتبعية: السقوط.لقد أسقط الفلسطينيون القناع عن هيبة الردع الإسرائيلية (المزيفة).