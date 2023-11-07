كان لافتاً ومثيراً للتساؤلات منظر قادة حلف الأطلسي وهم يتقاطرون، وفداً إثر وفد، على تل أبيب تضامناً ونصرةً للكيان الصهيوني سياسياً وتسليحياً واستخبارياً ومالياً، بالتزامن والتناغم مع حملة إعلامية عنصرية غربية لشيطنة كل ما هو فلسطيني، على خلفية أحداث السابع من أكتوبر.جميع هؤلاء القادة أجمعوا على رسالة واحدة في تضامنهم مع الكيان الصهيوني وهي أن «من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها» وأن «إسرائيل في حالة دفاع عن النفس»، ويتناسى هؤلاء من جهابذة «السياسة» و«الحقوق» و«الحضارة» و«الديموقراطية» و«الحرية» الغربيون، تناقضاتهم الصارخة بين مفهوم «حق المحتل بالدفاع عن النفس» ومفهوم «القانون الدولي» الذي يعطي حق المقاومة لمن يقع عليه الاحتلال بكل وسائل المقاومة.لقد فاجأت روسيا أعضاء مجلس الأمن الدولي منذ أيام عندما صفعت حلفاء إسرائيل في المجلس من المتغطرسين الغربيين بأنّ ليس من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، طالما أنها كيان محتل لفلسطين. وهذه مسألة في غاية الأهمية، ومن الغريب غياب هذه المسألة القانونية عن كثير من الخطابات والمداخلات المناصرة للحق الفلسطيني، والذي يعكس في تصوري غياب الرؤية والتناول الإستراتيجي المدروس للحقوق الفلسطينية في المنابر السياسية والحقوقية الدولية والمنابر الإعلامية، والذي يتطلب المراجعة والعمل على إيجاد تحالف عالمي أو نادٍ عالمي من الحقوقيين والمحامين والقضاة المناصرين للحقوق الفلسطينية لإحراج المحكمة الدولية التي لا تكترث لحقوق الشعب الفلسطيني ولتوظيف القانون في دحض تصريحات الزعامات الغربية وهي تكرر على مسامع العالم «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».لقد فرضت حرب الإبادة الجماعية والتصفية العرقية للشعب الفلسطيني جملةً من الأسئلة حول عدد من المسائل والمؤسسات والمفاهيم والعلاقات بين الكيان الصهيوني والدول الغربية التي بقيت مجهولة ومبهمة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كشفت عن جزء منها تلك الزيارات غير العادية والتضامن لبعض الدول الغربية مع الكيان الغاصب خلال الأزمة الأخيرة.فهل إسرائيل عضو غير معلن في حلف الأطلسي (الناتو) مثلاً؟ ما هي العلاقة الخاصة بين حقبة الاستعمار وحقبة الاحتلال؟ وهل يمكن أن يكون الاحتلال الإسرائيلي وريثاً غير معلن للاستعمار الأوروبي في أفريقيا والوطن العربي؟ ما سر التزامن بين بداية إنشاء إسرائيل ونهاية الاستعمار الغربي؟ وما هو المشترك بين أيديولوجية الاستعمار وأيديولوجية الاحتلال الإسرائيلي؟ وما علاقة الإثنين مع الحركة الصهيونية العالمية التي كانت مصنفة إلى فترة قريبة حركة عنصرية حسب الأمم المتحدة؟ هل يمكن قراءة سرعة التفاف قادة الدول الغربية حول تل أبيب ومباركتهم للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في ضوء الشراكة والتحالف الأيديولوجي بين الاستعمار الغربي والاحتلال الإسرائيلي؟هل هناك علاقة بين الحلف الثلاثي والمشروع العنصري الغربي الرامي للتخلص من 90% من سكان الأرض والإبقاء على 10% حفاظاً على الأرض من المتغيرات المناخية ونضوب الموارد؟ وهل يمكن فهم وقراءة إبادة الشعب الفلسطيني ضمن مشروع الغرب الرامي للتخلص من 90% من سكان الأرض، إضافةً للتصفيات الأخرى من خلال نشر الأوبئة والحروب في المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا؟إن قراءة عقلانية متأنية لما تتعرض له غزة وما يتعرض له الفلسطينيون في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وما يتعرض له العرب من مذابح ومجازر منذ بداية موجات الربيع العربي وما صاحبها من حملات قتل وتهجير على يد داعش التي صنعتها الاستخبارات الغربية، يجعلنا بحاجة ماسة كعرب ومسلمين وأفارقة لمراجعة كثير من سلوكيات الناتو وإسرائيل في كثير من المحطات الدموية التي تعرّضت لها بعض الدول منذ احتلال العراق وأفغانستان والربيع العربي وحرب غزة، وعلاقة كل ذلك بمشروع تخفيض سكان الأرض الذي يحيطه الغرب بالكثير من السرية وبعض التسريبات.هناك فرق كبير بين الشعوب الغربية ونظمها الحاكمة بطبيعة الحال، فالمظاهرات والحركة الاحتجاجية التي تسطّرها الشعوب ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير عرقي وضد الدور الذي تقوم به الدول الغربية في تلك المجازر، هو انعكاس للفجوة الكبيرة بين الشعوب الغربية ونظمها الحاكمة، وليس صحيحاً البتة بأنه انعكاس لـ«الديموقراطية» و«الحرية» التي تتفيأها الدول، وهي فجوة تتزايد وتتعمق نتيجة لديكتاتوريات النظم الغربية التي لا تختلف مثقال ذرة عن أي دكتاتورية إلا من حيث الشكليات.إن حراك الشعوب الغربية هو تعبير حقيقي عن فشل ما يسمى بالديموقراطية والحرية الغربية وحقوق الإنسان وانحرافها التام عن الديموقراطية من خلال اختطاف زمر من الرأسماليين في اليمين والشمال، وهذا ما فضحته حرب غزة وكشفت عمق فجوته بين الشعوب والهياكل السياسية البالية.فالإبادة في غزة تتم بأيدي إسرائيليين مرضى نفسياً بعقدهم التلمودية، وبتمويل وإدارة ومباركة من نظم غربية شريكة بعلاقة وراثية بين الاستعمار الغربي والاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية في تحقيق مستهدفات بقيت خفية من خلال الإبقاء على مؤسسات مشبوهة مثل الناتو للتخلص من البشرية غير الأوروبية، والاستمرار بنهب وسرقة الدول الفقيرة وتصفية أهلها.