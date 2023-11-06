عشت كما هم غيري مع تغريدة للعزيز والجميل فايز المالكي حالة من التأمل بحثاً عن أساس المشكلة وأسبابها ولم أصل للحقيقة...فايز المالكي يشكو العرفج.. هكذا كان العنوان بل الهشتاق في تويتر....!فايز المالكي مخاطباً أحمد العرفج عبر تغريدة المليون مشاهد:هين الوعد المحكمة‏⁦‪@Arfaj1‬⁩‏وأرجوك مابي ترسل لي ناس تقول خلوووووه يسامحني اوووك‏تراني مسامح من الآن.....!!ولم يركز الأكثرية في (تراني مسامح من الآن)، ومع ذلك ظل الغموض على ما هو عليه حتى جاء الجميل أحمد العرفج ليقدم الجمال كله في هذا الرد:‏هذا توضيح للقضية..‏حول ما حدث بين ⁧‫#فايز_المالكي‬⁩ وبيني..!‏في البداية أقول:‏لك التحية والامتنان يا أبا راكان..‏إن شكوتني إلى المحكمة وهذا من حقك وإن سامحتني فهذه أخلاقك المعروفة.‏يا صديقي:‏أبارك لك حب الناس لك وتفاعلهم معك.. فقد حصد منشورك أكثر من مليون مشاهدة في يوم واحد، ووصلتني مئات الرسائل والاتصالات يستفسرون عن موضوع الشكوى، وقلت لهم:‏إن العزيز فايز المالكي يتهمني بأنني ساكن في قلبه دون أن أدفع الإيجار، وسيرفع ضدي شكوى بهذا الخصوص، وقد أرسل لي أغنية قديمة للفنان الكبير «عبد المجيد عبد الله»:‏«يا ساكن بقلبي وين أيجار السكن،‏هاته قبل ما تكثر عليك الديون»!‏وسبب الخلاف أنني أتهمه بنفس التهمة، لأنه ساكن بقلبي دون أن يدفع الإيجار، ولكنه يرد بقوله:‏لا تجعل قيمة إيجار السكن واحدة، لأن قلبي أكبر‏من قلبك.. هنا قلت له:‏صدقت.. واستسلمت وأنا جاهز للذهاب إلى الجهات القانونية!‏ملاحظة:‏يقول الشاعر:‏جزى الله الشدائد كل خير‏عرفتُ بها عدوي من صديقي‏هنا أقول:‏ألف شكر لك يا أبا راكان، لأن منشورك كشف لي الوجوه التي تتنمر عليّ من أمثال ⁧‫#نايفكو،‬⁩ كما كشف لي في نفس الوقت الوجوه التي تحبني وتتعاطف معي من أمثال: «نواف وطراد وهتان».‏هذه كل الحكاية التي كشفت لنا المحبة الرائعة بين فايز وأحمد....